Palkitut valaisinpylväät uudistavat Senaatintorin ilmettä

Senaatintori on saamassa uudet valaisinpylväät, joiden avulla parannetaan ja yhtenäistetään alueen ilmettä. Helsingin kaupunki haki arvokkaaseen ympäristöön sopivia valaisinpylväitä avoimella suunnittelukilpailulla. Voittajaksi on valittu Futudesign Oy, jonka ehdotus "Happy Together" hurmasi arviointiryhmän sulavalinjaisella, modernilla ja minimalistisella muotoilullaan.

Havainnekuva voittajaehdotuksesta (Happy Together, Futudesign Oy)

Voittaneen ehdotuksen suunnittelijat ovat Ilkka Airas, Teemu Seppänen ja Auvo Lindroos. Palkinto luovutettiin ryhmälle 20.12.2018. Voittanut ehdotus edistää Senaatintorille jo aiemmin tehdyn valaistussuunnitelman toteuttamista. Uusien pylväiden on tarkoitus korvata toria nykyisin reunustavat valaisimet. Pylväisiin asennetaan katu- ja torivalaisimet sekä ympäröivien rakennusten julkisivuvalaisimet. ”Uudella valaistuksella halutaan tuoda entistä paremmin esiin Senaatintoria kokonaisuutena. Tähän päästään korostamalla valolla toria ympäröivien rakennusten julkisivuja. Valaisimet itsessään tehdään entistä huomaamattomammiksi”, kertoo valaistuspäällikkö Juhani Sandström Helsingin kaupungilta. Hyvä valaisin palvelee eikä häiritse Senaatintorilla ei ole historiallisesti vakiintunutta valaistustapaa, vaan valaistus on aina toteutettu aikakaudelle ominaiseen tyyliin. Valot on uusittu noin kolmenkymmenen vuoden välein. Nykyaikaiset LED-valaisimet ovat pieniä, joten myös pylväiden muoto voi olla entistä kevyempi. Toisaalta pylväiden pitää kestää raitiotien virtajohtimien paino sekä mahdollistaa sähkön tarjoaminen toritapahtumille. Suunnittelukilpailuun osallistui yhteensä 47 ehdotusta. Kärkisijoille yltäneissä ehdotuksissa oli otettu onnistuneesti huomioon sekä tekniset haasteet että pimeän ja valoisan vuorokaudenajan näkymät. Toiselle sijalle kilpailussa nousi ehdotus "Valon alla", jonka tekijä on Pentagon Design Oy (Simon Örnberg ja Jari-Pekka Voutilainen). Kolmantena palkittiin ehdotus "STEM" (Tuomo Jauhiainen). Tuomaristo myönsi myös tunnustuspalkinnot ehdotuksille "Yksi risti kaksi" (Arkkitehtitoimisto Freese Oy, Simo Freese) ja "Sofie" (WSP Finland Oy, Verna Kaipainen, Pia Salmi, Sirpa Laitinen, Matti Tapaninen, Tuomas Vuorinen, Jokke Katajamäki, Heini Myllyoja, Jukka Tuominen, Tuomas Ritvanen ja Carlos Cheas). Petri Ullakko sai kunniamaininnan ehdotuksestaan "Tholos". Uudet pylväät käyttöön aikaisintaan vuonna 2020 Senaatintori on yksi Suomen arvokkaimmista kaupunkitiloista. Torin ympäristön rakennukset muodostavat yhtenäisen empiretyylisen kokonaisuuden. Uusittavien valaisimien lisäksi torille jää tulevaisuudessakin vanhoja lyhtymäisiä valaisimia Aleksanteri II:n patsaan ympärille ja rakennusten edustoille. Tämänhetkisen arvion mukaan uudet valaisimet voidaan asentaa vuonna 2020. Ensin tarvitaan tarkempi toteutussuunnitelma. Kilpailun tuomaristo kehotti kiinnittämään jatkosuunnittelussa huomiota muun muassa pylväiden eri osien korkeuteen. Helsingin kaupunki järjesti suunnittelukilpailun yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa.

