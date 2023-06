Palkkauksen yhteensovitus- ja sopimuskorotukset päätetty Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Palkkojen yhteensovittamisprosessi etenee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Yhteensovittamiserä on osa palkkaharmonisointia eli palkkojen yhteensovittamisprosessia, joka on aloitettu hyvinvointialueilla. Harmonisointiprosessi etenee vaiheittain vuosien 2023–2025 aikana ja ensimmäisessä vaiheessa on huomioitu useita eri ammattiryhmiä.