Pällin vesivoimalaitoksen sillan avaaminen liikenteelle viivästyy

Hituran kaivoksen 2. vaiheen sulkemisurakka valmistunut (Pohjois-Pohjanmaa) 16.9.2021 16:01:54 EEST | Tiedote

Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkeminen on ottanut merkittävän askeleen, kun kaivoksen sulkemisen 2. vaiheen urakka on saatu päätökseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hoitanut Hituran kaivoksen sulkemista kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy:n mentyä konkurssiin vuonna 2015. Sulkemistyöt on tehty kaivosyhtiölle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Hituran sulkeminen on tähän mennessä maksanut yhteensä noin 18,5 miljoonaa euroa. Pääosa sulkemisen rahoituksesta on tullut ympäristöministeriöstä.