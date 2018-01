Palmia digitalisoi palvelutuotannon ohjauksen yhdessä eCraftin kanssa

Siivous-, turva-, kiinteistö- ja ravintolapalveluja koko Suomen alueella tuottava Palmia ottaa käyttöön uuden palvelutuotannon ohjausjärjestelmän parantaakseen asiakkaiden palvelukokemusta ja mahdollistamaan liiketoiminnan nopeaa kasvua. Uudeksi palvelutuotannon ohjausjärjestelmäksi valikoitui eri globaalien järjestelmien joukosta pitkällisen ja perusteellisen selvityksen jälkeen Microsoft Dynamics 365 for Field Service ja kumppaniksi eCraft Oy Ab.

Palmia tarjoaa yksityisille ja julkisille toimijoille siivous- turva-, kiinteistö- ja ravintolapalveluja. Palmian tavoitteena on kasvaa voimakkaasti ja laajentaa toimintaa koko Suomen alueelle. Kasvun mahdollistamiseksi Palmia päätti digitalisoida koko kentällä tapahtuvan liiketoimintansa.

Toimitettavan Dynamics 365 for Field Service -ratkaisun avulla asiakkaita pystytään jatkossa palvelemaan oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa parantaen näin palvelukokemusta. Helppokäyttöisillä työkaluilla toiminta myös tehostuu. Ratkaisu tulee käyttöön toimitila- ja kiinteistöpalveluiden kenttätyön ohjaukseen yli 1000:lle käyttäjälle. Pilottikäytöt aloitetaan loppuvuodesta 2017 ja laajaan käyttöön ratkaisu otetaan vuoden 2018 aikana.

Vahva kasvu vaatii oikeanlaiset työskentelyvälineet

Dynamics 365 for Field Service integroituu Palmian Dynamics 365 for Operations ERP -ratkaisuun. eCraftin kokemus varhaisen vaiheen Dynamics 365 for Field Service -käyttöönotosta ja kenttätyön ohjauksen järjestelmäratkaisuista yleensä oli keskeinen seikka toimittajavalinnassa. Valintaa edelsi lähes vuoden kestänyt Proof of Concept -vaihe.

”Haemme ratkaisulla strategiamme mukaisia vahvoja edellytyksiä tulevalle kasvulle sekä liiketoiminnan tehokkuudelle. eCraftin ymmärrys huoltobisneksestä sekä Field Service tulevaisuuden ratkaisuna vakuuttivat meidät. Lisäksi eCraftin kenttätyön mobiliteetin vahva osaaminen oli meille ensiarvoinen valintakriteeri, sillä tavoitteena on nimenomaan tehostaa ja helpottaa työtä kentällä. Näin kenttätyöntekijämme voivat keskittyä asiakkaiden palveluun järjestelmien pyörittämisen sijaan ”, kiteyttää Palmian liiketoimintajohtaja Petri Bemeleit.