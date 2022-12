Palmian omistaja vaihtuu

Helsinki päätti 24.1.2022 käynnistää Palmiaa koskevan myyntiselvityksen. Selvitys on saatu päätökseen, ja kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.12. yhtiön myynnistä uudelle omistajalle.

Kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuudella on oltava kaupunkistrategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Palmian osalta näin ei enää ole yhtiön toimiessa nykyisin kaupungin palveluntuottajana kilpailutusten perusteella.

Palmia on tehnyt menestyksekästä työtä toiminnan laajentamisessa ja uusien asiakkuuksien hankkimisessa. Uuden omistajan johdolla Palmia kehittää palvelutuotteittaan, toimintaansa ja tehokuutta edelleen. Palmian menestyminen kilpailutuksissa on osoittanut kilpailukykyä, jota kehitetään koko ajan lisää.

Palmian omistajuuden vaihtuminen ei vaikuta asiakkaiden ja yhtiön välisiin sopimuksiin. Myös työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

Uuden omistajan Mutaresin sijoituskohteisiin kuuluu pääsääntöisesti teollisuuden sekä logistiikka- ja palvelualojen yhtiöitä eri puolilta Eurooppaa. Palmian ostaminen on osa yhtiön omistajuuksien laajentamista palvelusektorilla sekä läsnäolon vahvistamista Suomessa ja Pohjoismaissa.

Mutaresin pääkonttori sijaitsee Münchenissä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimistot Amsterdamissa, Frankfurtissa, Helsingissä, Lontoossa, Madridissa, Milanossa, Pariisissa, Tukholmassa ja Wienissä. Mutares on listattu Frankfurtin pörssiin.

Kauppa on tarkoitus saada päätökseen ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Toteutuakseen kauppa vaatii kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Palmialla on neljä liiketoiminta-aluetta, jotka ovat kiinteistöpalvelut, ravintola- ja ruokapalvelut, siivous- ja toimitilapalvelut sekä turvallisuuspalvelut. Yhtiö toimii Suomessa 12 paikkakunnalla ja sillä on noin 2 400 työntekijää. Palmian asiakkaina on muun muassa kaupunkeja, kuntia, sote-toimijoita ja suuria yrityksiä. Sen liikevaihto oli vuonna 2021 noin 104 miljoonaa euroa.