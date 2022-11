Paloheinään uusi frisbeegolfrata

Idea frisbeegolf-radan saamiseksi Keskuspuistoon jätettiin OmaStadin, eli osallistuvan budjetoinnin, yhteydessä syksyllä 2020. OmaStadi-äänestyksessä ehdotus sai 583 ääntä.

Paloheinänhuippu valikoitui sijoituskohteeksi, koska se on kaavoitettu liikuntapuistokäyttöön, eikä siellä sijaitse arvokkaita luontokohteita.

Frisbeegolf sulautuu muiden alueen aktiviteettien joukkoon

Paloheinänhuipun frisbeegolfradasta tulee monipuolinen. Suurehkot korkeuserot tuovat haastavuutta radalle ja metsien ja avoimien tilojen vuorottelu pelillistä vaihtelevuutta. Väylään liittyvien rakenteiden ja kulkuväylien lisäksi radan varteen sijoitetaan kiinteitä opastauluja, penkkejä ja roska-astioita.

Frisbeegolfrata ei ole toiminnassa talvisin vaan tulee vain kesäkäyttöön, joten hiihto ja pulkkailu tulevat jatkumaan Paloheinänhuipulla entiseen tapaan. Alueella kulkee myös vilkkaita latureittejä. Toiminta-alueiden päällekkäisyyden ja vaaratilanteiden välttämiseksi radalla olevat korit poistetaan talven ajaksi.

Paloheinänhuippu on myös suosittu maastopyöräilijöiden keskuudessa, ja alueen rinteillä onkin paljon epävirallisia pyöräilyreittejä. Heittopaikat ja koreille johtavat heittosuunnat on linjattu niin, etteivät heitot kulkeutuisi pyöräreiteille tai muille kulkuväylille ja niiltä on hyvät näkymät muille ympäristössä kulkeville reiteille.

Frisbeegolfradasta tiedotetaan maastossa opastauluin, jolloin muut alueen käyttäjät ovat tietoisia yksittäisten väylien sijainneista.

Alueen arvokkaat luontoarvot on otettu huomioon

Liikuntapuistoa ympäröivät Keskuspuiston metsäalueet ja ympärillä on paljon arvokkaita luontokohteita kuten liito-oravan ydinalueita, lahokaviosammalta ja arvokkaita kasvikohteita. Kaikki väylät sijoitetaan täyttömäelle eivätkä ne sijoitu arvokkaille luontoalueille. Arvokkaiden luontoalueiden läheisyys on otettu väylien suunnittelussa huomioon siten, että heittoreitit eivät ohjaudu niille.

Puustoisilla osuuksilla väylät on sovitettu luonnostaan puiden väleihin syntyviin käytäviin. Erityisesti heittopaikkojen ja korien läheisyydessä kasvavat puut tullaan suojamaan. Nykyiset maanpinnan korkeudet säilytetään ennallaan heittopaikkojen pientä tasaamista lukuun ottamatta.

Maaston kulumista estetään levittämällä heittopaikoille, korialueille sekä niiden välisille kulkuväylille puuhaketta. Väylien välisille alueille sijoitetaan harkiten uusia puuryhmiä.

Asukkailta pyydetään kommentteja suunnitelmaluonnoksesta

Radasta on nyt laadittu puistosuunnitelmaluonnos ja se on esillä ja asukkaiden kommentoitavana 21.11.2022 asti. Kommentteja toivotaan ensisijaisesti Kerrokantasi-kyselyssä: https://kerrokantasi.hel.fi/frisbeegolfrata. Kyselyssä on esillä puistosuunnitelman lisäksi luontoarvokartat ja tarkempaa tietoa suunnitelmasta.

Keskuspuistoon Frisbeegolf-rata -hankkeen vaiheita voi seurata OmaStadi-sivuilla osoitteessa https://omastadi.hel.fi/. Sivulla voi myös kommentoida ja esittää kysymyksiä hankkeesta.

Puistosuunnitelman on tarkoitus olla valmis tammikuussa 2023, ja alustavan arvion mukaan rakennustyöt voisivat alkaa kesällä 2023. Rata tulee olemaan kaikille avoin ja pelaaminen siellä maksutonta.