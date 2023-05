Palokuntien suomenmestaruus ratkennut Helsingissä

Palokuntien SM-kilpailut 27.5.2023 Helsingissä 23.5.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Palokuntien suomenmestaruudesta kilpaillaan tänä vuonna lauantaina 27.5.2023 Helsingissä, Messukeskuksessa. Kilpailuun osallistuu 21 yleisen sarjan ja 6 veteraanisarjan joukkuetta ympäri Suomea. Kilpailun teema on pelastustoimi poikkeusoloissa. Kilpailun järjestävät Suomen Palopäällystöliitto ja tämänvuotisena yhteistyökumppanina Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Kilpailujen suojelija on pormestari Juhana Vartiainen. Tapahtuma on hyvä tilaisuus tutustua pelastusalan työtehtäviin sekä vapaaehtoispalokunnan toimintaan. Yleisö ja median edustajat ovat tervetulleita mukaan.