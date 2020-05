Palosaaren kuntosali lopettaa toimintansa

Toinen ajokaista suljetaan Myllykatu 14 kohdalla 29.5.2020 09:38:08 EEST | Tiedote

Myllykatu 14 kohdalla toinen ajokaista joudutaan sulkemaan 1.6. lähtien kadunrakentamisen työmaan ajaksi. Ajokaista Myllykadulta Sepänkyläntielle päin on suljettu noin viikon ajan. Toiseen suuntaan ajokaista on auki normaalisti. Tonteille ajo on sallittu. – Tässä vaiheessa tehdään louhintatyöt ja katupohjan tasaus. Varsinaisia ajokaistoja ei muokata vielä tässä vaiheessa, työmaan vastaavana toimiva työmaapäällikkö Tiina Skön kertoo. Liite: Kartta liikennejärjestelyt Myllykatu 14