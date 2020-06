Palosaaren yrityskeskus Oy:n määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi Tapio Ollikainen

Palosaaren yrityskeskus Oy:n määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimetty Tapio Ollikainen 31.12.2020 saakka. Yhtiön hallitus halusi toiminnan jatkuvan keskeytyksettä ja kehittämismyönteisesti, joten yhtiön johtoon päätettiin kutsua määräaikaisesti hallituksessa aikaisemmin toiminut Ollikainen, jolle yhtiö ja toiminta on jo tuttua. - Ollikainen on kehittänyt menestyksekkäästi Vaasan talotoimen toimintakulttuuria sen kolmen vuoden aikana, jolloin hän on ollut virassaan. Hänellä on myös aikaisempaa kokemusta toimitusjohtajan työstä, joten yhtiö saa kokeneen tekijän vetovastuuseen, taustoittaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Ennen Vaasan kaupungille siirtymistään Ollikainen toimi Wärtsilässä kansainvälisissä kiinteistöjohdon tehtävissä. Ollikainen jatkaa samanaikaisesti edelleen myös Vaasan kaupungin toimitilajohtajan tehtävässä. - Odotan innolla uusia haasteita. Palosaaren yrityskeskuksella on pitkät perinteet toimitilojen omistajana, kehittäjänä ja vuokraajana. Aloitan uudessa tehtävässä tutustumalla ensin syvällisemmin yhtiön henkilöstöön, toimintakulttuuriin, talouteen ja strategiaan. Koen, että minulla näihin asioihin annettavaa, kertoo Ollikainen.

