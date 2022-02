HYVINKÄÄN TAIDEMUSEO

TIEDOTE 22.2.2022

Palsalandia – Tomi Palsan soivat kuvat

Hyvinkään taidemuseo, 6.3.-28.8.2022

Hyvinkään taidemuseossa avautuu 6.3. musiikin ystäville Palsalandia – Tomi Palsan soivat kuvat -valokuvanäyttely. Näyttely on kunnianosoitus viime vuosikymmenten populaarimusiikille: sen pienille ja suurille ilmiöille, hämyisten klubien pimeille nurkille ja jaetuille kokemuksille keskellä festarikentän täyttävää ihmismerta.

- Olen dokumentaristi. Tahdon saada jonkin tilanteen vangittua, enkä koe kotoisaksi ajatusta, että pitäisi rakentaa kuva alusta alkaen jossain studiossa. Tykkään olla mukana mahdollisimman näkymättömänä tarkkailijana, jotta voin ikuistaa kuviini aitoja asioita. Tomi Palsa

Näyttely on pitkän uran tehneen Tomi Palsan ensimmäinen ja nostaa esille hänen laajan tuotantonsa. Itseoppineen Palsan tie yhdeksi Suomen tunnetuimmista rock-kuvaajista alkoi viisitoistavuotiaana 1989 Lepakossa Nuclear Assaultin keikalta. Pimiössä kehitetyt valokuvat vaihtuivat myöhemmin digikuviin ja pienet keikat saivat seurakseen maailmantähtien stadionkonsertit.

- Palsan otokset eivät ole siloteltuja, karrelle photoshopattuja, eskapistisia karkkikuvia, jotka pyrkivät luomaan kohteestaan kuvaa ylimaallisena, kauniina, tavoittamattomana jumalhahmona. Pikemminkin voisi sanoa, että ne pyrkivät totuuteen, näyttämään elämän esiintymislavalla sellaisena kuin se on.” Olavi Uusivirta

Keikkakuvauksessa on pitkälti kyse hetkistä. Tilanteisiin ei voi juurikaan varautua etukäteen, on vain pakko reagoida silmänräpäyksessä siihen, mitä lavalla tapahtuu. Harva onkaan tässä niin hyvä kuin Palsa, jonka kuvat ovat vahvaa tunnetta tai hieman ilkikurista huumoria täynnä olevia dokumentaarisia tilannekuvia parhaimmillaan. Musiikin ystävät ovat nähneet Palsan valokuvia vuosien saatossa levyjen kansissa, julisteissa, kirjoissa sekä Rumban ja Soundin sivuilla. Nyt koko tuotannon kattava kaari on nähtävillä Hyvinkään taidemuseossa.

- Kyllä se varmaan jotenkin välittyy kuvista, että kuvaaminen on minulle sydämen asia. Tomi Palsa

Tarkkasilmäisen ja taitavan valokuvaajan ovat konserteissaan huomanneet myös artistit. Taiteilijaystävät ovat tehneet näyttelyyn oman osionsa Palsan valokuvista. Omat versionsa vapaavalintaisella tekniikalla ovat toteuttaneet näyttelyyn Jarkko Martikainen, Kalle Taivainen, Kivi Larmola, Ramo Teder, Stina Koistinen, Tommi Liimatta ja Ville Pirinen.

Palsalandiassa voi nauttia keikkojen hienoimmista hetkistä, fiilistellä ikimuistoisempia iltoja musiikin parissa ja löytää uusia tuttavuuksia levylautaselleen. Näyttelyn aikana järjestetään myös monipuolista oheisohjelmaa musiikista taiteilijatapaamisiin ja julkaistaan 2021 Kuvina - Tomi Palsan kuvalehti.





