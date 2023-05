Palvelumuotoilukoulutus korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten työllistymisen edistäjänä

Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima DiversCity-hanke pureutui maahanmuuttajanaisten työelämän haasteisiin Suomessa. Hankkeessa toteutettu digitaalisen palvelumuotoilun täydennyskoulutus avasi monille uusia työmahdollisuuksia ja edisti siten integroitumista suomalaiseen työelämään ja laajemmin yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajanaisten työllistymisen ongelmat sekä suomalaisen työelämän monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden haasteet olivat lähtökohtana Laurea-ammattikorkeakoulussa toteutetussa DiversCity-hankkeessa. Tutkimuksen mukaan Suomeen muuttaneiden naisten työllistyminen on heikompaa kuin muissa pohjoismaissa. Lisäksi se on heikompaa kuin Suomeen muuttaneiden miesten työllistyminen. (Kurronen 2021; Larja 2019.)

Tutkimusten mukaan naisten työllistymisen haasteisiin on monia syitä. Naiset työskentelevät Suomessa tyypillisesti aloilla, joissa tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa (Larja 2019). Toisaalta Suomeen muuttaneille naisille voi olla houkuttelevaa jäädä kotiin kotihoidontuelle (Sutela & Larja 2014; Larja 2019). Myös työmarkkinoilla ilmenevä syrjintä voi vaikeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä (Himanen & Könönen 2019).

DiversCity-hanke tarjosi työllistymisen haasteisiin ratkaisuja kouluttamalla maahanmuuttajanaisia digitaalisen palvelumuotoilun asiantuntijoiksi. Koulutukseen osallistui yhteensä 91 korkeakoulutettua, työttömänä olevaa pääkaupunkiseudulla asuvaa maahanmuuttajanaista. Mukana oli 21 organisaatiota, jotka tarjosivat koulutuksessa opiskeleville palvelumuotoilun kehittämistoimeksiantoja. Toimeksiannot liittyivät muun muassa viestintään, digitaalisten palveluiden kehittämiseen tai uusien asiakasryhmien kartoittamiseen.

- Hankkeen tavoitteena oli luoda ymmärrystä monimuotoisuuden hyödyistä suomalaiselle työelämälle. Hankkeessa tehty yhteistyö maahanmuuttajanaisten ja suomalaisten organisaatioiden välillä tuotti innovatiivisia palvelukonsepteja ja loi yhteistä ymmärrystä, hankkeen projektipäällikkö Salla Kuuluvainen kertoi.

- Hanke syvensi mukana olleiden organisaatioiden ymmärrystä maahanmuuttajien kokemuksista ja sai heidät pohtimaan monikielisen työympäristön kehittämisen mahdollisuuksia. Lisäksi maahanmuuttajanaisten ja suomalaisten organisaatioiden välinen yhteistyö tuotti innovatiivisia palvelukonsepteja, kuten Helsingin kaupungin osallisuusviestinnän kehittämisen, Kuuluvainen totesi.

Kehittämistoimeksiantojen parissa koulutukseen osallistuneet naiset oppivat palvelumuotoilun taitoja eli palveluiden ja prosessien käyttäjälähtöistä kehittämistä erilaisten menetelmien avulla. Moni heistä työllistyi pian koulutuksen jälkeen. Palvelumuotoilusta hyötyvät monenlaiset organisaatiot, sillä sen keskiössä ovat asiakas ja asiakaskokemus. Palvelumuotoilun osaajista on suuri kysyntä suomalaisilla työmarkkinoilla.

- Hankkeen tuloksena naisten osallisuuden kokemus, toiveikkuus tulevaisuuden suhteen ja ammatillinen itsevarmuus lisääntyi. He työllistyivät muun muassa asiakasmenestys- ja asiakasmyyntipäälliköksi, teatterituottajaksi, palvelumuotoilijaksi, toimittajaksi, liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijaksi sekä data-analyytikoksi. Yksi koulutukseen osallistuneista ryhtyi opiskelemaan palvelumuotoilua Laureassa tutkinto-ohjelmassa, Kuuluvainen luetteli.

DiversCity-hankkeen toteuttivat Laurean kanssa yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja Nicehearts ry. Hankkeen rahoitti Euroopan Unionin sosiaalirahasto osana Unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

DiversCity-hankkeen englanninkielinen päätöstapahtuma järjestetään 16.5.2023 Futuricen tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kansakoulukatu 3 klo 13–16. Tilaisuudessa esitellään hankkeeseen osallistuneiden kehittämiä palveluiden konsepteja. Tapahtuman puhujina ovat:

tutkija ja naiskeskeisen muotoilumetodologian luoja Mansi Gupta ”Women-centric design: How might we look towards a future that actively designs for women?”



Espoon kaupungin koordinaattori Grace Ondo ”Inclusive best practises in Finnish job market: How to overcome challenges faced by highly educated immigrants?”



Futuricen diversiteetistä, inklusiivisuudesta ja tasa-arvosta vastaava johtaja Heidi Pech ”Case Futurice: How an inclusive workplace was created from grassroot level all the way to strategy?”

Lisätiedot, haastattelupyynnöt sekä ilmoittautumiset tapahtumaan:

projektipäällikkö Salla Kuuluvainen

+358 50 533 7078, salla.kuuluvainen@laurea.fi

diverscity.fi