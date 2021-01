Palvelutalo Hopeakuussa uusia koronavirustartuntoja

Tiedotimme 15.1.2021 Palvelutalo Hopeakuussa ilmenneistä koronavirustartunnoista. Tuolloin koronavirustartunta oli ilmennyt yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä.

Hoivakodissa tehdyissä seurantatesteissä on ilmennyt uusia tartuntoja. Tartuntoja on ilmennyt kahdessa ryhmäkodissa. Tämän hetkisten tietojen mukaan ei ole syytä epäillä koronavirusmuunnoksen mahdollisuutta.

Tällä hetkellä koronavirustautitapauksia on todettu yhteensä 20:llä asukkaalla, joista viisi sairastunutta on menehtynyt. Koronavirustartuntoja on ilmennyt yhteensä yhdellätoista työntekijällä.

-Esitämme osanottomme menehtyneiden asukkaiden omaisille ja läheisille, Palvelutalo Hopeakuusta vastaavan Espoon Eläkekotisäätiön toiminnanjohtaja Irene Valo ja Espoon kaupungin vanhuspalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen sanovat.

Tartunnan saaneet asukkaat on eristetty muista asukkaista ja tartunnan saaneet henkilökunnan jäsenet on määrätty eristykseen. Lisäksi hoivakodissa altistuneet henkilöt on määrätty karanteeniin. Asukkaiden omaisiin ja läheisiin on oltu yhteydessä.

Valtaosa Palvelutalo Hopeakuun asukkaista ja työntekijöistä on saanut koronarokotuksen ensimmäisen rokoteannoksen viikolla 2. Kaikki muut ovat saaneet koronarokotteen, paitsi koronavirustautia rokotushetkellä sairastaneet. Käytettävissä oleva Pfizerin ja Biontechin rokote vaatii tehosteannokset. Tehosteannokset rokotetaan viikolla 5.

Espoon hoivakodeissa saadaan asukkaiden ensimmäinen rokotekierros päätökseen tällä viikolla. Espoossa on lähes 40 hoivakotia, joissa asukkaita on noin 1350.

- Vaikka koronarokotukset ovat alkaneetkin, muistutamme edelleen, että hoivakodeissa tulee noudattaa suojaustoimenpiteitä ja hygieniaohjeita, painottaa Lyytikäinen.

