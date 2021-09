Pandemia tiivisti suomalaisten ja ruotsalaisten taiteilijoiden yhteistyötä: yhteisnäyttely avautuu Hanasaaren galleriassa

Jaa

Taidenäyttely Länk – Link – Linkki avautuu 9. syyskuuta Hanasaaren galleriassa Espoossa. Näyttelyssä on esillä teoksia 15:ltä suomalaiselta ja ruotsalaiselta taiteilijalta, jotka ovat luoneet temaattisen sisällön yhdessä. Monet näyttelyn teoksista käsittelevät keveyden tematiikkaa.

Näyttelyn tavoitteena on luoda uusia verkostoja ruotsalaisten ja suomalaisten kuvataiteilijoiden välille.

”Yhteistyö pandemian aikana on ollut erityistä, koska olemme tavanneet vain zoomin, puhelimen ja tekstiviestien välityksellä. Siitä huolimatta työskentely on tuntunut miellyttävältä ja inspiroivalta. Virpi Vesanen-Laukkanen ja minä olimme tuttuja entuudestaan, ja siksi on tuntunut hyvältä tavata myös tässä yhteydessä. Yhteistyön tekeminen ja keskinäinen kannustaminen on ollut hauskaa ja inspiroivaa. On jännittävää nähdä, miten työmme kohtaavat Hanasaaressa", sanoo ruotsalainen taiteilija Maria Sandstig.

Kaikki näyttelyn ruotsalaiset ja suomalaiset taiteilijat ovat aktiivisia kuvataiteen, muotoilun ja käsityön aloilla. Työskentelylle on keskeistä vahva suhde käytettyyn materiaaliin.

”Yhteistyö kollegan kanssa on inspiroivaa. Vaikka teemme kumpikin omaa teostamme, olen tietoinen Marian työskentelyn vaiheista sekä muun taiteilijaryhmän ajatuksista ja työskentelytavoista. Myös Hanasaari paikkana on inspiroiva arkkitehtuurinsa ja siellä olevan taiteen vuoksi. On mielenkiintoista tehdä oma teos samaan tilaan Marian teoksen ja tilassa pysyvästi olevien teosten kanssa”, toteaa Virpi Vesanen-Laukkanen.

Näyttelyn takana ovat taiteilijayhdistykset Taiteilijat O ja Fiber Art Sweden. Taiteilijat O on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoite on lisätä taideteollisen alan kuvataiteen eli niin kutsutun materiaalipohjaisen taiteen tunnettavuutta nykytaiteen kentällä. Fiber Art Sweden on ruotsalaisten tekstiilitaiteilijoiden verkosto, joka edistää ruotsalaista nykytekstiilitaidetta.

”Taiteilijat ovat tottuneet työskentelemään ulkomailla, ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää taiteellisen kehityksen kannalta. Koronapandemia muutti tilanteen ja siksi meidän on keksittävä uusia työmenetelmiä, josta tämä suomalais-ruotsalainen yhteistyö on hyvä esimerkki ", sanoo Taiteilijat O: n tuottaja Miia Kallio.

Yhteistyöstä tuli hedelmällistä osaksi juuri pandemian takia. Normaalioloissa olisi järjestetty taiteilijoiden kohtaamisia Helsingissä ja Tukholmassa, jolloin verkostoitumisesta olisivat hyötyneet eniten Suomen tai Ruotsin pääkaupunkiseuduilla asuvat. Kun kaikki yhteinen työskentely tapahtui etäyhteyksin, kaikki taiteilijat pääsivät osallistumaan tapaamisiin ja niitä pystyttiin pitämään useita. Pitkään jatkuneen pandemian takia kaikille oli syntynyt tarve tavata toisia taiteilijoita ja ylittää etätyöskentelyn väistämättä mukanaan tuomat vaikeudet.

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman odottaa näyttelyä innolla.

”Hanasaaren tehtävänä on luoda uusia verkostoja ja edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tämä suomalais-ruotsalainen taideyhteistyö on erinomainen esimerkki siitä, miten Ruotsi ja Suomi voivat ja niiden pitäisi tehdä yhteistyötä. Katsomalla kansallisten rajojen yli voimme innostaa ja haastaa toisiamme positiivisella ja palkitsevalla tavalla ”, sanoo Kronman.

Länk – Link – Linkki -näyttely on esillä Hanasaaren galleriassa ajalla 9.9.2021–30.1.2022. Galleria on avoinna joka päivä klo 10–20, vapaa pääsy. Osana näyttelyn ohjelmaa järjestetään myös seminaari taideteoksen käsitteestä perjantaina 10.9., ja myöhemmin syksyllä on luvassa taiteilijoiden pitämiä työpajoja.

Lue lisää seminaariohjelmasta täältä: www.hanaholmen.fi/event/seminaari-nakokulmia-taideteokseen

Kuvat:

Maria Sandstig: Spår av det förgångna (Menneen jäljet), 2021. Kuva: Maria Sandstig

Virpi Vesanen-Laukkanen: Kierto, 2021. Kuva: Virpi Vesanen-Laukkanen

Lisätiedot

Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi., puh. +358 40 767 7373