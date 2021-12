Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto valitsi hallituksen vuodelle 2022

Jaa

Syysliittokokous valitsi panimoyhtiö Olvin toimitusjohtaja Lasse Ahon jatkamaan liiton puheenjohtajana vuodelle 2022. Aho on ollut liiton puheenjohtaja vuodesta 2018 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2004 lähtien. Aho toimii myös Euroopan panimoliiton, The Brewers of Europen, puheenjohtajana. Panimoliiton varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Kalle Järvinen Hartwallilta.

Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton hallituksessa on ensi vuonna viisi jäsentä aiemman neljän sijaan. Hallitus vahvistuu toisella pienpanimoyrityksen edustajalla. ”Panimoala kehittyy koko ajan ja on aiempaa monipuolisempi. Juomavalikoimien laajeneminen ja kuluttajakäyttäytymisen monipuolistuminen samalla haastaa, mutta tuo myös uusia mahdollisuuksia koko alalle. Panimoalan laaja-alaisuus on hyvä huomioida myös liiton hallituksessa. Näin saamme hyvän kokonaiskuvan alan toiminnasta ja voimme tuottaa parempaa ja yhtenäisempää tietoa päättäjille”, sanoo Olvin toimitusjohtaja ja Panimoliiton puheenjohtaja Lasse Aho. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton hallitus vuodelle 2022 Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja Lasse Aho, Olvi Oyj Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja Kalle Järvinen, Oy Hartwall Ab Muut hallituksen jäsenet

Toimitusjohtaja Anders Frydenlund, Oy Sinebrychoff Ab

Toimitusjohtaja Teemu Lehto, Momentin Group Oy

Toimitusjohtaja Tomas Lindfors, MBH Breweries Oy Lisätiedot:

Puheenjohtaja Lasse Aho, p. 040 020 3600

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750,tuula.loikkanen@panimoliitto.fi Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho Lataa

Linkit