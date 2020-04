Panimojuomien myynti väheni alkuvuonna poikkeustilasta huolimatta

Mietojen alkoholijuomien eli oluiden, siiderien ja long drink -juomien myynti väheni tammi-maaliskuussa 2,1 miljoonaa litraa eli 2,4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Panimojuomien kokonaismyynti supistui prosentin eli 1,7 miljoonaa litraa.

Eniten notkahti siiderin myynti, lähes 9 prosenttia. Vain kivennäisvesiä myytiin alkuvuonna viimevuotista enemmän, kasvua oli 5,2 prosenttia. Myös alkoholittoman oluen suosio vahvistui 5,3 prosenttia.

Koronavirusepidemia vaikutti kotimaanmyyntiin tammi-maaliskuussa vielä vähän, sillä poikkeusolot otettiin käyttöön maaliskuun puolivälissä. Vaikka ravintolat suljettiin vasta kuun lopussa, myynti siirtyi anniskelupaikoista vähittäiskauppaan jo maaliskuussa.

-Vähittäiskauppojen panimotuotteiden myynnissä näkynyt kasvu voidaan näin ollen perustella pitkälti kulutuksen siirtymisellä ravintoloista ja laivoilta kauppoihin. Tilastojemme perusteella mietojen alkoholijuomien kulutus ei ole kasvanut siten kuin julkisessakin keskustelussa on aiheellisesti pelätty, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Hän kuitenkin muistuttaa, että erityisesti poikkeustilassa vastuullinen ja kohtuullinen alkoholinkäyttö korostuu. Osalle alkoholiongelmasta kärsiville työ saattanut olla ainoa juomista rajoittava tekijä, joten lomautus tai etätyö voivat johtaa helpommin vastuuttomaan käyttöön.

-Tästä meidän jokaisen on kannettava huolta sekä uskaltaa tarvittaessa pyytää ja tarjota apua.

Poikkeustilassa alkoholin juominen on siirtynyt yhä enemmän koteihin. Erityisesti juominen lisääntyy perheissä, joissa sitä käytetään muutenkin runsaasti.

-Huoli on aiheellinen ja ymmärrettävä. Mutta ennemmin kun syytämme asiasta yksittäisiä tuotteita tai niiden saatavuutta, on tässäkin tilanteessa puututtava entistä tehokkaammin pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin. Ongelmien voittamiseksi on taattava riittävästi helposti saatavaa tukea ja palveluita niin yksittäiselle ihmiselle kuin tilanteesta kärsiville perheenjäsenille, Pakarinen muistuttaa.

Hallituksen on turvattava teollisuuden ja palvelualojen työpaikat

Erityisesti poikkeustilanteessa huolettavat ravintola-alan rajoitukset, jotka vaikuttavat myös panimoteollisuuteen.

-Yritysten on pysyttävä toimintakunnossa, jotta ne pystyvät työllistämään ja antamaan yhteiskunnallisen panoksensa. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus työllistää suoraan noin 2000 ja välillisesti 25 000 henkeä sekä tuottaa vuosittain valtiolle noin kaksi miljardia euroa verotuloja, Pakarinen sanoo.

Alkoholia sisältävien panimotuotteiden, erityisesti oluen, myynti on laskenut useita vuosia peräkkäin. Laskua selittää Suomen korkea alkoholivero. Esimerkiksi olutta verotetaan moninkertaisesti EU-maihin verrattuna, Viroon verrattuna vero on yli kaksinkertainen. Ero kuluttajahinnassa on kiihdyttänyt mietojen juomien matkustajatuontia.

-Tämä merkitsee, että alkoholiveron tuotoista jää saamatta satoja miljoonia euroja. Sen sijaan alkoholin yksilölle ja perheille aiheuttamien ongelmien hoito ja kustannukset jäävät Suomen valtion ja veronmaksajien kontolle. Selvää on, että tässä tilanteessa alkoholiveron korotukselle ei ole sijaa. Ja kun laivaliikenteen rajoitukset poistuvat, matkustajatuonnin kehitystä on seurattava erityisen tarkasti, Pakarinen vaatii.

KOTIMAANMYYNTI 1.1.2020−31.3.2020

Juoma 2020 2019 Muutos Muutos

milj. l milj. l milj.l %

Olut 73,2 74,9 -1,7 -2,3

Siideri 4,2 4,6 -0,4 -8,7

Long drink -juomat 9,0 9,0 0,0 0,0

Virvoitusjuomat 56,3 56,7 -0,4 -0,7

Kivennäisvedet 18,1 17,2 +0,9 +5,2

Kokonaismyynti 160,8 162,5 -1,7 -1,0

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Luvut perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten Hartwallin, MHB Breweriesin, Momentin Groupin, Olvin, Red Bullin ja Sinebrychoffin myyntitilastoihin. Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto riikka.pakarinen@panimoliitto.fi, p. 040 5800 833

Viestintäpäällikkö Essi Lindqvist, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

essi.lindqvist@panimoliitto.fi, p. 040 5651 835