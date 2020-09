Panimoliiton puheenjohtaja Lasse Aho on nimitetty ensimmäisenä suomalaisena Euroopan Panimoliiton johtoon

Jaa

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton puheenjohtaja, Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho aloittaa ensimmäisenä suomalaisena eurooppalaisen panimotoimialan etujärjestön The Brewers of Europen puheenjohtajana. Aho on toiminut Euroopan Panimoliiton hallituksessa vuodesta 2014 alkaen, josta kaksi vuotta varapuheenjohtajana.

Euroopan Panimoliitto The Brewers of Europeon eurooppalaisen panimotoimialan etujärjestö, jonka toimipaikka on Brysselissä. Euroopassa on noin 10 000 panimoa, joukossa niin isoja globaaleja panimoita, vuosisatoja toimineita perhepanimoita kuin lukuisia pienpanimoitakin. ”Ennen koronaviruspandemiaa olutmarkkina kasvoi Euroopassa viisi peräkkäistä vuotta nostaen alan merkitystä työllistäjänä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin panimoalan merkittävän ja pitkän arvoketjun työllistämisedellytysten varmistaminen erittäin haasteellisessa koronakriisin aiheuttamassa tilanteessa”, puheenjohtajaksi valittuAho kertoo. Euroopassa yksi panimoteollisuuden työpaikka luo 16 uutta työpaikkaa muualle talouteen, olut yhteensä noin 2,3 miljoonaa työpaikkaa. Oluen valmistuksen työllistämisvaikutus on erittäin merkittävä myös Suomessa. Oluen valmistus luo kotimaiseen panimoteollisuuteen 2 100 työpaikkaa, lisäksi välillisen työllistämisvaikutuksen kautta lähes 25 000. Panimot tuovat työtä niin maatalouteen, logistiikka-alalle, pakkausteollisuuteen, vähittäiskaupalle kuin palvelusektorille. ”Jotta tuhannet kotimaiset työpaikat voidaan turvata, nyt ei ole oikea aika nostaa alkoholiveroa. Sekä kotimainen teollisuus että palvelusektori kaipaavat elvyttäviä ja työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä”, muistuttaa puheenjohtaja Lasse Aho. Suomalaiset myös käyttävät alkoholia yhä vastuullisemmin ja kohtuullisemmin. ”Kulutus on siirtynyt yhä miedompiin panimojuomiin, eräänä esimerkkinä alkoholittomien oluiden pitkään jatkunut voimakas kasvu.” Lisätietoja: The Brewers of Europe elects new President Puheenjohtaja Lasse Aho, Brewers of Europe lasse.aho@olvi.fi, p. 0400 203 600 Viestintäpäällikkö Essi Lindqvist, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto essi.lindqvist@panimoliitto.fi, p. 040 5651 835

Yhteyshenkilöt

Linkit