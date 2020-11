Pankkitunnukset mukaan – pienikin verkko-ostos saattaa ensi vuonna vaatia vahvan tunnistautumisen

Korjaus aiempaan tiedotteeseen: Finanssialan yhteisöveropotti on 654 miljoonaa euroa 3.11.2020 09:20:20 EET | Tiedote

3.11.2020 kello 8:50 lähettämämme tiedotteen koko finanssialan yhteisöveropotissa oli virhe: tarkentuneessa laskelmassa koko alan yhteenlaskettu yhteisöveron määrä nousi hieman ja on 654 miljoonaa euroa. Myös Finanssialan suurimmat yhtisöveron maksajat -väliotsikon alla olleessa LähiTapiolan maksamassa yhteisöveropotissa on virhe: oikea luku on 44,2 miljoonaa euroa. Liitteenä myös korjattu infografiikka.