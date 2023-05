Panu Räsänen aloittaa Kemianteollisuuden hallintojohtajana

Panu Räsänen on toiminut Suomen Partiolaisten talousjohtajana vuodesta 2012. Samalla hän on toiminut vuosien ajan mm. Partiosäätiön asiamiehenä ja kustannustoimintaa ja tavaramerkkioikeuksia hallinnoivan Oy Partio Scout Ab:n toimitusjohtajana. Räsäsellä on myös kokemusta hallitustyöskentelystä ja luottamustehtävistä useissa yhteisöissä.

- Olen todella iloinen valinnastani ja odotan pääsyä uuteen tehtävääni. Uusiin ihmisiin tutustuminen ja uuden oppiminen inspiroi minua. Kemian toimiala on osa meidän jokaisen arkea ja sen kunnianhimoinen tavoite on olla mm. luontopositiivinen ja hiilineutraali. Haluan olla osaltani edistämässä alan tavoitteita, sanoo Panu Räsänen.

Kemianteollisuuteen tulevilta kysytään aina harrastuksista.

- Harrastan mm. metsästystä ja vanhojen rakennusten remontointia.

- Panun valinta Kemianteollisuuden hallintojohtajaksi on iso juttu. Hallintojohtajalla on organisaatiossa paljon sekä valtaa että vastuuta, ja hänellä on oltava hyvä tuntuma moneen asiaan. Kiitän hyvin lämpimästi nykyistä hallintojohtaja Arja Puikkosta, joka onneksi jää taloon vielä elokuun loppuun asti, siirtyäkseen sitten eläkkeelle. Samalla toivotan Panun lämpimästi tervetulleeksi Kemianteollisuuteen. Hän pääsee Suomen innovatiivisimman teollisuudenalan etujärjestön hallintojohtajana tutustumaan moniin vaativiin tehtäviin ja kiinnostaviin ihmisiin, luotsaamaan alaa uutta kohti, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.