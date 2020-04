Paola Pääsky ja kadonnut soittorasia jatkaa kotimaista lastenkirjasarjaa

Eppu Nuotion kirjoittama ja Saara Vallinevan kuvittama kertomus on perheen pienille suunnatun Pikkusaari-sarjan kolmas osa. Aiemmin tässä kotoisan lämminhenkisessä sarjassa ovat ilmestyneet kirjat Pirkko Punarinta ja kadonnut polkupyörä sekä Kauko Kivitasku ja kadonnut onnenkivi.

Paola Pääsky poikineen saapuu Pikkusaarelle kaukaa Andalusiasta, ja pitkän lennon aikana yksi matkalaukuista on kadonnut. Paola on pulassa, sillä siinä laukussa oli soittorasia ja ilman sen musiikkia pääskypojat eivät saa unta. Ilta on jo pitkällä, ja pienokaiset pitäisi saada nukkumaan. Ei auta muu kuin lähteä etsimään kadonnutta matkalaukkua. Yön kulkijat löytävät kiiltomatoja ja yöperhosia, tähtitaivaan ja nuotiopaikan, mutta löytävätkö he unisoittorasian?

Eppu Nuotio (s. 1962) on Berliinin-vuosien jälkeen Helsinkiin asettunut palkittu kirjailija, jonka laajaan tuotantoon kuuluu lähes seitsemänkymmentä kirjaa, lukuisia tv-sarjoja, näytelmiä, kuunnelmia ja musikaaleja. Hän on toiminut Unicefin Hyvän tahdon lähettiläänä vuodesta 2002.

Saara Vallineva (s. 1982) on tamperelainen kuvataiteilija ja kuvittaja, joka rakastaa maailmojen luomista ja ihmettelyä. Vallinevalla on ollut näyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomailla, ja syksyllä 2019 häneltä ilmestyi lasten kuvakirja Ihmeellinen siemen.

32 sivua