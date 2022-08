Parainen-Nauvo lauttaliikenteessä normaali kapasiteetti ensi viikonloppuna 26.-28.8.2022

Parainen-Nauvo lauttapaikalla on liikennöity Sternalla ja Falcolla pienentyneellä ajoneuvokapasiteetilla 15.8. lähtien uuden hybridilautta Alteran käyttöönottotestausten johdosta. Käyttöönoton arvioitu kesto on noin 2 viikkoa. Alentunut palvelutaso aiheutti viime viikonloppuna 19.-21.8. pitkittyneitä jonotusaikoja ja liikenteen ruuhkautumista lauttapaikalla. Ensi viikonloppuna 26.-28.8. lauttapaikalla liikennöidään normaalilla palvelutasolla.

Palvelutason laskun syynä on uuden hybridilautta Alteran käyttöönotto ja sisäänajo lauttapaikalla, minkä vuoksi lautta-alus Elektraa ei ole voitu käyttää lauttapaikalla. Lauttapaikan lauttarannoilla on olemassa vain yksi rantautumispaikka, johon suuri hybridilautta kykenee kiinnittymään. Prostvikin lauttarannan varalauttapaikka, johon suuret hybridialukset kykenevät kiinnittymään ei ole vielä valmis ja vanha varalauttapaikka Veckarvikenin lahdessa on liian matala suurille aluksille. Kahden hybridilautan liikennöinti lauttapaikalla edellyttää varalauttapaikan käyttöä, jotta toinen lautta saadaan sivuun lepotaukojen ajaksi ja yhden lautan yöliikenne onnistuvat.

Alteran käyttöönotto sekä sen ajankohta on määritelty jo hyvissä ajoin. Käyttöönotossa käytettävää osaavaa henkilökuntaa on vähän ja se on hyvin varattua. Käyttöönotto ajoitettiin loppukesään koulujen alkamisen ja muinaistulien yön viikonlopun väliin, jolloin perinteisesti liikennemäärät ovat olleet kesäsesonkiin nähden varsin maltillisia. Saaristomatkailu on kuitenkin sääriippuvaista ja hienot ilmat lisäävät merkittävästi liikennettä, kuten kävi viime viikonvaihteessa.

Altera on tärkeää saada käyttökuntoon, koska loppuvuoden aikana sekä Elektralle että Sternalle joudutaan syksyn aikana tekemään pitkät useamman viikon telakoinnit. Etenkin Elektran telakoinnin aikana on tärkeää, että Altera liikennöi lauttapaikalla. Lauttaliikenteen palvelusopimuksen mukaan Elektra ja Altera liikennöivät täysipainoisesti lauttapaikalla 1.1.2023 alkaen.

Viikonvaihteen 19.-21.8. liikenteen ruuhkautuminen osoittaa hyvin, kuinka tarpeellinen Elektran avaama ja nyt Alteran jatkama kehitystyö on ollut liikenteen sujuvuuden näkökulmasta. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että Elektran myötä lauttapaikan polttoaineen kulutus on vähentynyt noin 800 000 litraa vuodessa 1,3 milj. litrasta 0,5 milj. litraan ja Alteran myötä kulutus vähenee edelleen merkittävästi. Kehityksen tulokset ja tarpeellisuus ovat kiistattomia. Käytännössä Elektra on purkanut Saaristotien ruuhkat Parainen-Nauvo lauttapaikalla ja Alteran myötä tilanne paranee entisestään merkittävästi. Merkittävästi suuremman ajoneuvokapasiteetin lisäksi tienkäyttäjien on myös helpompi ajaa Elektralle ja Alteralle, ja ne ovat nopeammin lastattavissa ja purettavissa kuin vanhemmat lautat.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pitkäjänteisesti kuluneen vuosikymmenen aikana kehittänyt Saaristotien lauttaliikennettä uusinut lauttapaikkoja ja parantanut lauttaliikenteen välityskykyä merkittävästi. ELY-keskuksen tavoitteena on ollut liikenteen sujuvuuden ja saariston tavoitettavuuden parantaminen. Lauttarantojen rakentaminen ja uusiminen sekä uuden lauttakaluston käyttöönotto voi aiheuttaa väliaikaista hetkellistä liikennehaittaa. Haitat yritetään aina minimoida, mutta aina niitä ei voida välttää. Kuitenkin kaiken taustalla on pitkällä tähtäimellä liikenteellisesti sujuvamman, paremman ja puhtaamman tulevaisuuden luominen.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600