Paraisten S-market uudistui asiakkaiden toiveita kuunnellen

Uusi Paraisten S-market aukeaa torstaina 4.6. Uudistunut myymälä tarjoaa paikkakunnan laajimmat aukioloajat, pysyvästi edullisen hintatason, ruoan verkkokaupan noutopisteen ja entistä paremmat palvelut.

– Asiakkaat toivoivat uudistuksen myötä mm. uutta ruokatoria, toimivaa parkkialuetta, itsepalvelukassoja, kaksikielistä palvelua, ruoan verkkokauppaa ja laajempaa tuotevalikoimaa. Näihin ja moniin muihin toiveisiin on nyt vastattu. Myymälästä saa jatkossa mm. kotona paistettavia raakapizzoja, Mehustamon tuoremehua ja juuri paistettua leipää. Marketin kalavalikoima on paikkakunnan paras. Uudistuksen alkuvaiheessa alensimme pysyvästi yli tuhannen tuotteen hintaa. Jatkossa asiakkaiden on mahdollista tankata myös veneensä ostoksille saapuessaan – Turun saariston ensimmäisellä ABC-veneasemalla tankataan maahinnoin, kertoo kenttäpäällikkö Tanja Pajala Turun Osuuskaupasta.

S-marketin yhteyteen avautuu myös uusi Saariston Kuppila, jossa voi nauttia kahvia, leivonnaisia ja pikkusuolaista tai kotiruokalounasta, joko paikan päällä tai take awayna.

Paraisten S-market laajeni uudistuksen myötä yli 500 neliötä. Myymälän myyntipinta-ala on nyt 2208 m² ja kokonaispinta-ala 3830 m². Parkkialue sai entistä laajemmat ruudut ja niitä löytyy yhteensä 327 kpl.Uutta parkkialueella ovat leveämmät lapsiperheille suunnitellut perheparkit.

S-market Parainen työllistää yhteensä 26 henkeä ja kesäksi palkataan noin kymmenen lisää. Marketpäällikkönä toimii Monica Nurmi-Sinisalo.

Lisätietoja:

Tanja Pajala, Kenttäpäällikkö, Turun Osuuskauppa, puh. 010 764 3279, sähköposti: tanja.pajala@sok.fi