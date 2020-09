Ruoka voi sairastuttaa, mutta se voi myös tukea parantumista. Karita Aaltosen ja Kaie Hakosen uutuuskirja Valoa lautasella – Parane puhtaalla ravinnolla on herättelevä ja inspiroiva teos, jonka perustana on kirjoittajien omat uskomattomat parantumiskokemukset, parantavasta ruoasta tehdyt tutkimukset ja herkulliset ohjeet.

Valoa lautasella – Parane puhtaalla ravinnolla (Viisas Elämä) sisältää noin sata immuniteettia vahvistavaa reseptiä sekä vinkkejä terveyden asiantuntijoilta. Omat noitajuomareseptinsä jakavat muun muassa Jaakko Halmetoja, Virpi Raipala-Cormier, Tomi Kokko ja Tara Lange. Kirja esittelee tärkeää tutkimustietoa ruoan terveysvaikutuksista, jotta jokainen meistä voi tehdä vastuullisia päätöksiä omasta ruokavaliostaan.

Puhtaalla ravinnolla on ollut tärkeä rooli Karita Aaltosen ja Kaie Hakosen omissa parantumistarinoissa. Karita on joogaopettaja ja hyvinvointivalmentaja, joka on toipunut parantumattomaksi luokitellusta aivosyövästä. Nykyään Karita tekee kaikkensa auttaakseen muita ylläpitämään ja parantamaan terveyttään. Hänen suurin tehtävänsä on saada lääketiede, täydentävät hoidot, ruokavalio ja mielen merkitys lähemmäksi toisiaan. Kaie Hakonen on kokenut muun muassa burnoutin, painojojoilun ja masennuksen. Hän on nykyään tervettä elämää elävä reseptitaikuri ja ruokakirjailija, jonka lautaselta ei vielä 15-vuotta sitten löytynyt juurikaan kasviksia, hedelmiä tai marjoja.

Tämä voimakaksikko tietää, että parantuminen on monen asian summa. Kirjassa kerrotaan, mitkä asiat ovat tärkeitä silloin, kun haluaa parantua. Teoksessa keskitytään niistä ennen kaikkea parantavaan ruokavalioon, sillä siihen liittyviä kysymyksiä Karitalta kysytään jatkuvasti. Valoa lautasella – Parane puhtaalla ravinnolla on kirja kaikille, jotka haluavat huolehtia itsestään ja ottaa vastuun omasta hyvinvoinnistaan.

Karita Aaltonen on aiemmin julkaissut parantumiskertomuksensa Uskalla parantua (Viisas Elämä, 2017), jossa hän kertoo toipumisestaan parantumattomaksi uskotusta syövästä.