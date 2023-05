Paranemisen avain -teos ilmestyi juhlapainoksena

Psykologian ja luonnonmukaisen lääketieteen tohtori Alexander Loyd kehitti Paranemisen avain -menetelmän auttaakseen vaimoaan toipumaan kliinisestä masennuksesta ja ahdistuksesta. Stressitason laskemiseen tarkoitetut harjoitukset aktivoivat immuunijärjestelmän, joka alkaa korjata kehon epätasapainotiloja.

“...kehossa esiintyvien sairauksien ainoa syy on fysiologinen stressi, ja Paranemisen avaimien on todettu poistavan tämänlaatuista stressiä tavalla, joka on ennennäkemätön lääketieteen historiassa.” – Alexander Loyd teoksessa Paranemisen avain

Juhlapainoksen helpot ja tieteellisesti testatut Paranemisen avain -harjoitukset ovat auttaneet lukemattomia ihmisiä ympäri maailmaa. Tutkimuksissa onkin todettu, että Paranemisen avain -menetelmä käynnistää kehon oman mekanismin, joka poistaa 95% kaikkien sairauksien ja sairastamisen syistä.

Jotta paraneminen on mahdollista, on ihmisen Loydin mukaan tiedostettava kehossaan vallitseva stressitila: “... aivan ensimmäinen kysymys, joka meidän viimeisimpien tutkimusten mukaan tulisi itsellemme ongelmatilanteessa esittää, on: ”Mikä stressi tämän aiheuttaa ja miten voin poistaa sen?”"

Paranemisen avain -harjoitusten lisäksi juhlapainos sisältää muun muassa 10 sekunnin tehoharjoituksen stressin lievittämiseen.

Alexander Loyd on bestseller-kirjailija, jolla on tohtorintutkinto psykologiasta sekä luonnonmukaisesta lääketieteestä. Hänen kehittämiään menetelmiä sovelletaan ympäri maailmaa fyysisten, emotionaalisten sekä menestykseen tai ihmissuhteisiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Ben Johnson (k. 2019) oli lääketieteen, osteopatian ja luonnonmukaisen lääketieteen tohtori. Johnsonin laaja kokemus teki hänestä merkittävän nimen täydentävän, integroivan ja luonnonmukaisen lääketieteen alalla. Parannuttuaan vuonna 2004 Paranemisen avain -menetelmän avulla Lou Gehrigin taudista hän luennoi menetelmästä eri puolilla maailmaa.

Paranemisen avain -teoksen 10-vuotisjuhlapainos ilmestyi kirjakauppoihin huhtikuun lopussa.

Viisas Elämä järjestää ilmaisen Paranemisen avain -webinaarin 23.5. klo 18.00. Webinaarissa haastatellaan Paranemisen avain -teoksen kirjoittajaa Alexander Loydia. Haastattelijana toimii stressivalmentaja Miia Huitti.



Voit ilmoittautua webinaariin tästä: https://viisaselama.fi/viisaat-webinaarit/

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueille. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.