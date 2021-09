Parantamissuunnitelman laatiminen Vanhatielle Tyrnävän keskustassa on käynnissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa parantamissuunnitelmaa Vanhatielle (Mt 827) välille Meijerikatu - Kunnankuja Tyrnävän keskustan alueella. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa.

Suunnitelma sisältää Vanhatien ajoradan sekä jalankulku– ja pyöräilyväylän parantamisen Tyrnävän keskustan kohdalla Meijerikadun ja Kunnankujan välillä noin 200 m matkalla. Tien linja-autopysäkkejä siirretään, kuivatusta ja valaistusta parannetaan sekä pintarakenteita ja istutuksia uusitaan. Tavoitteena on suojateiden, liittymien ja pysäkkien liikenneturvallisuuden parantaminen, sekä tien kunnon kohottaminen ja taajamaympäristön parantaminen.



Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 9.9.- 21.9.2021 hankesivujen kautta osoitteessa https://vayla.fi/mt-827-parantaminen-tyrnava.



Suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa tiistaina 14.9.2021 klo 17.30 - 19.00. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams -tapahtumana, joka tallennetaan. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille, muille tien käyttäjille ja hankkeesta kiinnostuneille. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. hankesivuille tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.



ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Lisätietoja tietosuojakäytänteistä on saatavilla osoitteessa http://bit.ly/liikenteentietosuojaseloste.