Paratiisin tyttö on silmiä avaava tarina pakolaistytön hätkähdyttävästä tiestä itsenäiseksi suomalaiseksi naiseksi

Nimco on lentokentällä pienten lastensa kanssa. Lapsia on kahdeksan ja Nimco on yksin. Kuinka hän selviää tästä matkasta, kuinka hän selviää elämästä ylipäänsä?

Väkevä teos Paratiisin tyttö kertoo Nimco Noorin huolettomasta lapsuudesta Mogadishussa, sodan syttymisestä ja elämästä maan sisäisenä pakolaisena, pakolaisleirillä ja paperittomana Nairobissa, pitkästä matkasta Suomeen ja avioerosta.

Nimcosta tuli yksinhuoltaja, kun vanhin lapsi oli 12 ja nuorin vielä vauva. Lasten kasvaessa Nimco sai mahdollisuuden opiskella ja pääsi mukaan työelämään. Nykyään Nimco toimii Helsingissä somalin ja uskonnon opettajana ja on tunnettu kirjailija kansainvälisessä somalialaisten yhteisössä. Kirjoittaminen on aina ollut tärkeä osa hänen elämäänsä. Hän on kirjoittanut lastenkirjoja sekä eronneiden naisten elämästä kertovan romaanin Garood & Godob Rageed.

Paratiisin tyttö on tabuja murtava elämäkerta, joka käsittelee ravistelevasti naisten oikeutta päättää omasta elämästään. Kirjaa avaa myös somalialaisen kulttuurin arkea ja monimuotoisuutta niin Suomessa kuin Somaliassakin.

Paratiisin tytön Nimco Noor on kirjoittanut yhdessä helsinkiläistyneen lappilaiskirjoittajan Maippi Luukisen kanssa.

