Paratiisisaaren uimarannalla vähäisiä määriä sinilevää

Raastuvankatu 19 kohdalla pieniä muutoksia liikennejärjestelyissä 29.7.2020 09:19:33 EEST | Tiedote

Osoitteessa Raastuvankatu 19 Rewell Centerin kohdalla on käynnissä julkisivuremontti ajalla 3.8. – 6.9.2020. Tuona aikana kohteessa on nosturi, ja siksi kyseinen katuosuus on normaalia ahtaampi.