Paremmat työllistymismahdollisuudet jo 100 koodarinaiselle – kiitos Mimmit koodaa -ohjelman ja Amazon Web Servicesin (AWS) yhteistyön

Lehdistötiedote 15.03.2023

Mimmit koodaa -ohjelmaan rekisteröityneet 10 000 naista saavat nauttia jatkuvasti yhä konkreettisemmista hyödyistä. Ohjelma on nyt saavuttanut tärkeän askeleen kohti koodarinaisten työllistymistä Suomessa, kiitos toistaiseksi merkittävimmän yritysyhteistyön.

”Lukemattomat naiset ovat jo löytäneet kauttamme uralleen uuden suunnan, ja ohjelmistoala on avautunut työareenana naisille jatkuvasti paremmin. Haluamme kuitenkin luoda koko ajan entistä enemmän konkretiaa, ja mikä olisi konkreettisempaa kuin monen työntantajan arvostama sertifikaatti. Siksi olemme innostuneita siitä, että jo yli 100 naista on suorittanut ohjelmamme kautta arvostetun AWS Cloud Practitioner -sertifikaatin”, iloitsee Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

AWS tarjoaa ohjelmaan osallistuville naisille maksutta perinpohjaiset pilvipalveluopinnot, jotka tähtäävät AWS Cloud Practitioner- ja AWS Solutions Architect Associate -sertifikaatteihin.

”On palkitsevaa huomata, että niin moni nainen on innostunut suorittamaan ohjelman kautta alan tärkeitä sertifikaatteja. Sekä ohjelmistoalan sukupuolittuneisuuden korjaaminen että uusien osaajien saaminen ovat tärkeitä tavoitteitamme, siksi Mimmit koodaa -yhteistyö on meille arvokasta, sanoo Sari Uusitalo, Head of Enterprise Sales, Amazon Web Servicesiltä.

Ohjelman vetäjänä Köpsi on paitsi ollut rakentamassa lukuisia eri yhteistyömuotoja, myös päässyt aitiopaikalta näkemään erilaisten panostusten tulokset. AWS-yhteistyö saa häneltä parhaat arvosanat.

”Tekeminen AWS:n kanssa on ollut toistaiseksi kaikkein merkittävin yritysyhteistyömme. Mimmit koodaa on vuosien varrella madaltanut monen kynnystä ottaa ensiaskeleet koodaamisen parissa, ja nyt meillä on alati kasvava joukko sertifioituja ammattilaisia. Tämän tyyppiselle yhteistyölle on jatkossa tilausta.”

Osaajapulan ratkaisu – naiset ja sertifikaatit?

Mimmit koodaa -ohjelmaa johtavan Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha näkee AWS-yhteistyön tuloksissa valtavan potentiaalin koko ohjelmistoalalle.

”Jo 100 naista on saanut AWS Cloud Practitioner -sertifikaatin varsin lyhyessä ajassa. Mimmit koodaa -ohjelma tavoittaa 10 000 naisoletettua, joista tuhannet ovat ilmaisseet haluavansa suoraan alalle. Arvostetut sertifikaatit ovat siihen hyviä pääsylippuja, sanoo Roiha.

Roihan mukaan AWS-yhteistyö validoi koko Mimmit koodaa -ohjelman lähtökohdan, jonka mukaan naiset voivat olla ratkaisu ohjelmistoalaa riivaavaan osaajapulaan.

”Jos muutkin yritykset tarjoaisivat koulutusohjelmia, osaajapula voisi helpottaa. Voisimme saada tuhansia uusia osaajia vuodessa. Täysin mahdollista, jos yrityksillä vain on halua”, lataa Roiha.

