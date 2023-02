Parhaat bändipaidat ovat vintagea – Beyond Retron uusi kampanja laajenee helsinkiläislevykauppaan

Musiikki ja muoti kuuluvat tiiviisti yhteen, ja ovat syvällä lontoolaislähtöisen vintage-ketju Beyond Retron DNA:ssa. Helmi-maaliskuussa Beyond Retrossa juhlistetaan bändi-t-paitoja, jotka lukeutuvat vintage-fanien himotuimpiin helmiin. Access All Areas the Band Edit -kampanjaan on poimittu bändipaitojen parhaimmistoa sekä nahka- ja denim-aarteita.

“Catwalkeilla on näkynyt viime aikoina paljon viittauksia ikonisimpiin musiikin tyylivuosikymmeniin, esimerkiksi Philipp Pleinin Bowie-tyyliset salamat, Anna Suin punk-henkiset tartaanit tai Hermesin Liam Gallagher -vaikutteiset parkatakit. Erityisesti 90-luvun indie sleaze -tyyli näkyy myös katukuvassa. Näistä on ammennettu inspiraatiota myös Access All Areas the Band Edit -kampanjaan”, kertoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Elin Tranberg Beyond Retrosta.

Beyond Retro on ollut perustamisestaan lähtien keskeinen brändi erilaisille alakulttuureille ja läsnä paikallisissa luovien ihmisten yhteisöissä. Bändipaitojen lisäksi Beyond Retrossa nostetaan kampanjan aikana esiin tämän hetken kiinnostavimpia indielevyjä. Helsingin myymälässä Kauppakeskus Forumissa on ollut myynnissä helsinkiläislevymerkki All That Plazzin julkaisuja maanantaista 20.2. alkaen. All That Plazzin Töölössä sijaitsevassa levykaupassa on puolestaan myynnissä lajitelma Beyond Retron valikoimia bändipaitoja torstaista lauantaihin 23.–25.2.

“Olemme itsekin intohimoisia vintage-vaatteiden suosijoita, joten yhteistyö Beyond Retron kanssa tämän teeman ympärillä tuntuu erittäin luontevalta. On hienoa, että All That Plazzin levyt ja artistit saavat näkyvyyttä Beyond Retron kaltaisessa second-hand-mekassa. Uskon myös, että Beyond Retron vintage-bändipaidat tulevat kiinnostamaan meidän asiakkaitamme”, kuvailee All That Plazzin perustaja Aleksi Pahkala.

Access All Areas the Band Edit -kampanja on parhaillaan käynnissä Helsingin Kauppakeskus Forumissa sijaitsevassa Beyond Retro -myymälässä. All That Plazz -levymerkin julkaisuja on myynnissä myymälässä 20.2.–4.3.

All That Plazz -levykaupassa Helsingin Töölössä on myynnissä Beyond Retron vintage-bändipaitoja 23.–25.2.