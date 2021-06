Parkanon Käenkosken sillan peruskorjaus sulkee sillan ajoneuvoliikenteeltä 5.7.-6.8.

Jaa

Huhtikuussa käynnistyneen Käenkosken sillan peruskorjaustyö Parkanossa etenee. Uudenasemantiellä (Maantie 2742) sijaitsevan sillan työt ovat edenneet tähän asti aikataulussa ja suunnitellusti sillan kannen pintarakenteiden uusimiseen. Sillan vanha kansi on todettu työn aikana olevan huonommassa kunnossa kuin mitä sillan erikoistarkastuksessa oli aikanaan todennettu. Sillan kannessa osittain syvälle päässeen rapautumisen johdosta kannelta joudutaan poistamaan betonia enemmän kuin oli suunniteltu ja nyt poistettavat rapautuneet betonoinnit korjataan laajalla muotoiluvalulla.

Tämän korjaustyövaiheen ajaksi liikenne sillalla joudutaan sulkemaan ja liikenne ohjaamaan kiertotielle (karttakuva). Jalankulku ja pyöräilyliikenteelle pyritään järjestämään kulkuväylä sillan yli, mutta yhteydessä saattaa olla hetkellisiä lyhyitä katkoja. Työvaihe kestää arviolta 5 viikkoa ajalla 5.7 - 6.8.2021.

Käenkosken silta on rakennettu vuonna 1971 ja se on nyt peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 725 ajoneuvoa vuorokaudessa. Käenkosken sillan korjaustyön yhteydessä sillasta uusitaan reunapalkit, pintarakenteet, kuivatuslaitteet ja kaiteet. Lisäksi mm. betonirakenteiden vauriot korjataan ja sillan laakerit uusitaan. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2021.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla sekä liikuttaessa kiertotiellä.

Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Korjaustöitä tehdään maanantaista perjantaihin kello 7.00-20.00 ja tarvittaessa lauantaina kello 9.00-18.00.