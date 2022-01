Parkanon Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharjun alueelle. Hankealueelle olisi tulossa enintään 14 tuulivoimalaa. Hankkeesta vastaava Parkanon Tuuli Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, josta voi esittää mielipiteitä 21.2.2022 asti.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan esitys, miten hankkeen todennäköiset vaikutukset arvioidaan. Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa, miltä osin arviointiohjelmaa on tarkistettava ja miten saatuja lausuntoja ja mielipiteitä tulee ottaa huomioon arvioinnin suunnittelussa ja osallistumisen järjestämisessä.

Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella ja noin 13 km Karvian keskustan itäpuolella. Hankealueelle on suunnitteilla 12-14 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enimmillään 300 metriä. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle suunnitellaan rakennettavaksi tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Hankealue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää, ojitettuja soita sekä maatalouskäytössä olevaa peltoa ja turvetuotantoalueita, joista osa on poistettu käytöstä. Alueella on kaksi pientä lampea. Hankealueen metsät ovat pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Alueen keskellä on Metsähallituksen hallinnoimia alueita.

Arvioitava hanke ja vaihtoehdot

YVA-ohjelmassa esitellään seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Tuulivoimaloita ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Alueelle toteutetaan 14 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 140 MW

Vaihtoehto 2: Alueelle toteutetaan 12 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 120 MW

Alustavassa sähkönsiirtosuunnitelmassa sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110kV ilmajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolelle Fingridin verkkoon.

Mielipiteitä voi esittää 21.2.2022 asti

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 21.1. – 21.2.2022 vaikutusalueen kuntien kaupunginvirastoissa/ kaupungintaloilla:

Parkano, Parkanontie 37

Kihniö, Kihniöntie 46

Karvia, Kylä-Karviantie 17

Kurikka, Laurintie 21

Hankkeen kaikki asiakirjat ovat luettavana myös ympäristöhallinnon verkkosivulla:

www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajaharjuTuulivoimahankeYVA.

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 21.2.2022 mennessä osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yleisötilaisuus 3.2.2022 klo 18-20

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus verkossa 3.2.2022 klo 18-20 Teamsin välityksellä.

Osallistumislinkki ja -ohjeet löytyvät ennen tilaisuutta verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajaharjuTuulivoimahankeYVA.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville maaliskuussa 2022 ympäristöhallinnon verkkosivuille.

Kysely asukkaille auki 21.1. – 21.2.2022

Hankkeesta vastaava Parkanon Tuuli Oy selvittää asukaskyselyllä paikallisten asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta. Kysely on ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä selvitys. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/takakangas

