Parkanosta jäähdytetään olympiahallia Pekingissä – Suomen Tekojään ympäristöystävällinen teknologia on täysin uutta Kiinassa

– Olympiakohteeseen pääsy edellyttää merkittäviä referenssejä. Meidät tunnetaan maailmalla esimerkiksi useiden MM-kisojen ja olympialaistenkautta. Kiinassa tarvittiin lisäksi paikallinen toimija, joka on arvostettu kohteessa. Kumppanimme voitti kilpailutuksen uuden areenan jäähdytysjärjestelmän toimittamisesta ja pääsimme sitä kautta mukaan, kertoo toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita.

Tekojään toimittaman kylmäkoneiston energiatehokkuus on yli 64 prosenttia parempi kuin Kiinan jääareenoissa keskimäärin. Kun siinä lisäksi hyödynnetään edistyksellistä lämmön talteenottoa, päästään yli 75 prosentin kokonaisenergiasäästöön.

– Teknologiamme ottaa hukkalämmön talteen kolmessa vaiheessa ja hyödyntää sitä muun muassa muiden tilojen lämmitykseen, suihkujen ja jäänhoitokoneen vedenlämmitykseen sekä rakennusten routasuojiin.

Suomessa vastaavaa teknologiaa käytetään esimerkiksi Nokia Arenalla, jossa Tekojää otti kylmäkoneistonsa käyttöön viime marraskuussa.

Etäohjausta Parkanosta

Erityistä Tekojään toiminnasta Pekingissä tekee myös se, että jäähallia valvotaan olympialaisten aikaan etäohjauksella Parkanosta, jossa koneistot on suunniteltu ja valmisteltu. Ohjaamista helpottaa se, että Kiina on avannut palomuuriaan kisojen ajaksi kohteissa, jotka sijaitsevat ns. olympiakuplassa.

– On vaatinut todella paljon suunnittelua, että olemme onnistuneet toimittamaan tilauksen Covid-aikana noin kauas. Alkuperäinen sopimus oli, että olemme paikalla Pekingissä varustamassa hallia. Alussa sinne päästiinkin, mutta työmaalle meno vaati kahden viikon karanteenin. Sittemmin olemme pandemian takia joutuneet tekemään kaiken etänä ja kouluttamaan paikallista väkeä olemaan meille apuna.

Oman haasteensa Pekingin hankkeen onnistumiselle on tuonut Kiinan noin 40 asteen kesälämpötila. Aiemmin ajateltiin, että hiilidioksiditekniikka sopii vain pohjoisiin oloihin, mutta Tekojää onnistui Kiinassa ottamalla käyttöön poikkeuksellisen erikoistekniikan.

Uusia projekteja Kiinaan

Wukesong Ice and Sports Center on kahden pelikentän halli, eli Tekojää pääsi toimittamaan sinne kaksi identtistä kokonaisuutta. Jäähalli on yritykselle merkittävä referenssi Kiinassa, jossa talviurheilun suosio on kasvanut valtavasti olympialaisten myötä.

– Olympialaiset ovat vasta tulossa, mutta jo nyt Kiinassa on nähtävissä niiden innostamien uusien projektien valmistelua. Odotamme siksi mielenkiinnolla, alkaako ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita jäähalli- ja hiihtohalliprojekteja käynnistyä Kiinassa myös olympialaisten ulkopuolella, toteaa Mansikkaviita.