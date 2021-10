Parkkisähkö Oy panostaa kasvuun ja nimitti uusia avainhenkilöitä

Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi Jari P. Ängeslevä 15.9.2021 08:30:15 EEST | Tiedote

Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Jari P. Ängeslevä 4.10.2021 alkaen. Hän on tehnyt kansainvälisen uran digitaalisessa liiketoiminnassa. Viimeksi Eficoden johtajana ja johtoryhmän jäsenenä ja aiemmin hän on ollut mm. Futuricen ja Invest in Finlandin palveluksessa.