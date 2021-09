Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi Jari P. Ängeslevä

Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Jari P. Ängeslevä 4.10.2021 alkaen. Hän on tehnyt kansainvälisen uran digitaalisessa liiketoiminnassa. Viimeksi Eficoden johtajana ja johtoryhmän jäsenenä ja aiemmin hän on ollut mm. Futuricen ja Invest in Finlandin palveluksessa.

Sähköautojen latausjärjestelmiä kiinteistöihin toimittava Parkkisähkön liiketoiminnan keskiöön on noussut data ja sitä tukevien tietojärjestelmien käyttö.

”Jarilla on vahvoja näyttöjä digitalisoinnin johtamisesta ja kehittämisestä kotimaassa ja ulkomailla. Hän on erinomainen henkilö kasvattamaan Parkkisähkön uuteen kokoluokkaan”, sanoo Parkkisähkön hallituksen puheenjohtaja Ari Ingman.

Sähköautojen latausjärjestelmät ovat myös osa liikkumisen muuttumista hiilineutraaliin suuntaan, jossa digitaalisuus mahdollistaa parempaa asiakaskokemusta sekä tehostaa toimintaa.

”Latausinfrastruktuurin nopea rakentaminen taloyhtiöiden, ostoskeskusten ja yrityksien parkkihalleihin mahdollistaa sähköautoilun kasvattamisen sekä samanaikaisesti auttaa meitä ilmastomuutoksen torjumisessa”, sanoo Jari P. Ängeslevä.

”Parkkisähkö on latausteknologian edelläkävijä. Uskon, että Parkkisähkö pystyy edelleen kasvamaan selkeästi markkinoita nopeammin, kun asiakkaita palvellaan hyvin”, sanoo Ängeslevä. Nykyinen toimitusjohtaja Kari Laine toimii Parkkisähkön Senior Advisorina vuoden 2021 loppuun Parkkisähkö Oy on suomalainen sähköautojen latauspalveluja tarjoava yritys. Parkkisähkö on kehittänyt sähköautojen latausteknologiaa ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä jo kuuden vuoden ajan. Parkkisähkö tarjoaa avaimet käteen -periaatteella sähköautojen latauksen kokonaisratkaisuja kiinteistöissä. Parkkisähkö toimittaa teknologiaa lisenssipartnereille ja latauslaitevalmistajille Suomessa ja ulkomailla.

