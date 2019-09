PARO-TERAPIAROBOTIN KEHITTÄJÄ, PROFESSORI TAKANORI SHIBATA SUOMESSA 30.9.-1.10.2019

Paro-hyljerobotin kehittäjä, v. 2018 Ryman-palkinnon voittaja professori Takanori Shibata vierailee Helsingissä ja Kangasalalla 30.9.-1.10.2019. Ryman-palkinto myönnetään vuosittain maailman tärkeimmälle vanhusten elämänlaatua parantavalle keksinnölle. PARO on valittu myös maailman terapeuttisimmaksi robotiksi Guinness World Recordsin toimesta.

Shibata on vastannut Paro–hyljerobotin kehittämisestä sen alusta lähtien. PARO on hyljerobotti, jonka tehtävänä on herätellä ihmistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen. Se aktivoi ja antaa virikkeitä. PARO lisää elämän merkityksellisyyden tunnetta, koska sitä saa hoivata ja siltä saa hoivaa. Paro voi myös rauhoittaa, rentouttaa tai lievittää ahdistuneisuuden tunnetta.

PAROa on käytetty muistisairaiden ja vanhusten hoidossa erityyppisissä hoitokodeissa ja -laitoksissa. Parosta on kokemuksia myös sairaalassa olevien lasten, autististen henkilöiden kanssa ja henkilöillä, joiden fyysiset tai henkiset resurssit ovat vajavaiset. Parolle kehitetään koko ajan lisää erilaisia käyttö-tapoja.

Professori Shibata vierailee Helsingissä hoitokodeissa, joissa Paro on käytössä. Maanantaina 1.10.2019 hän luennoi klo 9–10 Parosta Kangasalan kirjastossa (Keskusaukio 2, 36200 KANGASALA). Tilaisuudessa on mahdollista tutustua kymmeneen (!) Paroon, jotka ovat Kangasalan kaupungin käytössä. Takanori Shibata vastaa myös tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi Kangasalan tilaisuuteen. Takanori Shibataa voi mahdollisesti haastatella myös Helsingissä 30.9.2019. Asiaa voi tiedustella: Jari Tapani puh. 044 505 0089.

Innohoiva ( www.innohoiva.fi ) tuo maahan uusia, innovatiivisia hoitoalan tuotteita. Paro kuuluu sen edustuksiin.