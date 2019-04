Parsaviikot käynnistyivät pääkaupunkiseudun ravintoloissa

Tyylikäs parsa tuo juhlan tuntua kevääseen

Ravintoloiden odotetut parsaviikot käynnistävät herkullisen juhlavan ruokakevään. Tyylikkään parsan kanssa nautitaan nyt hollandaise-kastikkeen ohella muun muassa kampasimpukkaa ja jokirapua. Keväiselle makumatkalle pääsee yhdistämällä hienostuneeseen parsa-annokseen sitruksisen jälkiruoan ja hapokkaan Riesling-viinin. S-ryhmän pääkaupunkiseudun ravintoloissa parsaa tarjoillaan huhtikuun alusta toukokuun loppuun.

Parsaviikoilla on tänä vuonna mukana 30 pääkaupunkiseudun ravintolaa perinteisestä Kappelista ravintola Torniin ja näköalaravintola Loisteeseen.

“Hollandaise-kastike ja parsakeitto valmistuvat kunkin ravintolan omalla perinteisellä reseptillä. Joka kevät keittiömestarimme loihtivat klassikkojen rinnalle uusia, innovatiivisia luomuksia, kuten tänä vuonna ravintola Kaarnan jokirapu-parsa-smörrebröd”, markkinointipäällikkö Susanna Hagelstam SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta kertoo. Casa Largossa parsa nautitaan espanjalaisin maustein, Belgessä parsan rinnalla syödään simpukoita ja Grilli it! -ravintolan menussa maistuvat skandinaavisen keittiön selkeät maut.

Parsa sopii hyviin myös kaikkiin kevään juhliin. ”Tyylikkäässä parsassa on aina tietynlainen juhlan tuntu. Juhlajuoma samppanja yhdistyy tänä keväänä parsaan monissa annoksissamme, kuten Ravintola Tornin kuohuviinimarinoidussa parsassa ja Kappelin samppanjalla maustetussa parsakeitossa”, Hagelstam sanoo.

”Kuohkea, samppanjalla maustettu parsakeitto on ollut myydyin parsa-annoksemme vuodesta toiseen. Se on hieno aloitus niin keväiselle lounaalle kuin illalliselle”, kertoo Kappelin keittiöpäällikkö Jussi Kuuluvainen. ”65-asteinen uppomuna, hillottu tomaatti ja hollandaise-kastike valkoisen ja vihreän parsan kanssa on hienostunut makuyhdistelmä sekin.” Ravintola Kappelissa parsaan yhdistellään myös hiillostettua ahventa, paahdettua nieriää ja flanksteakkia.

Suositusjälkiruoka loihditaan klassikkoravintola Kappelissa raparperista, jonka maku ja koostumus sointuvat luontevasti parsaan. Sitruksen maku on piristävä päätös parsa-aterialle. Ravintola Tornissa herkutellaan jälkiruoalla, joka on loihdittu marengista, sitruunakreemistä ja parsasalaatista.

Hennonmakuisen parsan kanssa ruokajuomaksi suositellaan S-ryhmän ravintoloissa laadukasta, hedelmäistä Wolfberger-valkoviiniä Alsacesta.

Parsaviikot S-ryhmän ravintoloissa 10.4.–31.5.2019

Valmista parsa-annoksia ravintoloidemme resepteillä ja tutustu menuihin:

https://www.raflaamo.fi/fi/parsat

Parsaa tarjoilevat S-ryhmän ravintolat pääkaupunkiseudulla:

Helsinkiläiset Aleksanteri Lounge, Bistro Manu, Frans & Amelie, Grill it!, Ravintola Loiste, Ravintola Torni, Plaza Restaurant, Ravintola Kappeli, Ravintola Belge, Ravintola Kaarna Baari & Keittiö, Casa Largo, Virgin Oil co, La Famiglia -ravintolat, Italo ja BBQ House, Bistro Gimis sekä Ravintola Ranta ja Grill It! Tapiola Garden Espoossa.