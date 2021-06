Partioaitta laajentaa vuokrauspalveluaan osana kestävää kehitystä

Partioaitta

Partioaitta on Suomessa toimiva ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut yritys, jonka 20 myymälää ja verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Partioaitta on palkittu sekä alansa arvostetuimpana että alansa vastuullisimpana toimijana. Se noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä, yrityksen arvoihin – laatu, luonto, palvelu, osaaminen ja valikoima – perustuvia periaatteita ja on sitoutunut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen. Partioaitta on osa ruotsalaista Frilufts Retail Europe AB -yhtiötä.