Partisaanivalssi tanssittaa lukijansa Peräpohjolan asukkaiden pariin

Anu Kolmosen romaani Partisaanivalssi on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Peräpohjolaan sijoittuva romaanin päähenkilö Anna perii isältään muistikirjan, johon hänen lisäkseen on tehnyt muistiinpanoja ”Joonas viis vee”. Anna oivaltaa isän merkintöjä tutkiessaan tämän syvän vierauden ja ulkopuolisuuden kokemuksen ja tajuaa saman tunteen hallinneen omaa elämäänsä. Tähän tunteeseen sekoittuu salaisuus suvun aatteellisista juurista sosialismin romahduksen jälkeisessä maailmassa, jossa vanhat taistelulaulut ovat muuttuneet hävettäväksi nostalgiaksi.

Partisaanivalssi, kirjoittajansa esikoisteos, on myös tarina Peräpohjolan vahvoista naisista ja heidän pakostaan pärjätä ilmapiirissä, jota leimaavat alituiset hylkäämiset ja kelpaamattomuuden tunteet. Monikerroksisen, rakenteeltaan hallitun romaanin lyyrinen ja aistivoimainen kieli luo voimakkaan kontrastin teoksen henkilöiden koettelemuksille.

Anu Kolmonen on Tervolassa syntynyt, Oulussa asuva kasvatuspsykologi ja kuvataiteilija, jolle ”ihimiset, sanat, kuvat, tarinat ja toisten ihimisten ymmärtäminen” ovat ”rakhaita. Niin ja potut. Aina on ruokaa kö vain on pottuja."

KOLMONEN, ANU : Partisaanivalssi

195 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811119

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2022

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse.