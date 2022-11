Pasi Hariosta Akavan Erityisalojen puheenjohtaja

Akavan Erityisalojen syysliittokokous valitsi liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimineen, helsinkiläisen Pasi Harion Akavan Erityisalojen puheenjohtajaksi. Valinta oli yksimielinen.

- Meillä on edessämme suuria työmarkkina- ja globaalin järjestelmän haasteita. Paikallinen sopiminen ja työnantajien tarjoama kylmä kyyti palauttivat ammattiyhdistysliikkeen perustehtävän valokeilaan – yksin työntekijä on aina heikommassa asemassa kuin työnantaja, Pasi Hario sanoo.

- Talouden sakkaaminen, ilmastonmuutos ja kestävyysvaje vaativat linjakkaita ratkaisuja, jotka on tehtävä unohtaen lyhyen aikavälin nopeat hyödyt. Ammattiyhdistysliikkeen tulee olla mukana ratkomassa näitä systeemisen tason ongelmia.

Hario haluaa tiivistää Akavan Erityisalojen hallituksen vuoropuhelua keskusjärjestö Akavan muiden liittojen kanssa.

- Juuri ihmistenvälisyys ja laaja-alainen ymmärrys monimutkaisista syys-seuraussuhteista on Akavan Erityisalojen jäsenkunnan sekä luottamus- ja toimihenkilöiden vahvuuksia. Akavan uuden puheenjohtajan Maria Löfgrenin myötä hallituksellamme on erinomainen tilaisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta yhdessä muiden akavalaisten kanssa.

"Puheenjohtaa on sillanrakentaja"

Pasi Hario näkee, että Akavan Erityisalojen puheenjohtajalla on kolme roolia: fasilitaattori, sillanrakentaja ja sparraaja.

- Puheenjohtajan tärkein tehtävä on rakentaa hallitukselle toimivat puitteet tehdä hyviä päätöksiä. Joukko ihmisiä ei ole ryhmä ilman ryhmäytymistä, yhteisiä pelisääntöjä ja turvallisuuden tunnetta, Hario sanoo.

- On innostavaa ja inspiroivaa päästä ensin tutustumaan uusiin hallituslaisiin ja fasilitoimaan hallitusta toteuttamaan uutta strategiaa yhdessä yhdistysten edustajien ja toimihenkilöiden kanssa.

Hario korostaa, että puheenjohtajan roolina on erityisesti rakentaa siltoja Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden välillä.

- Kokoomaliitoille on tyypillistä risteävät intressit. Demokratiaan kuuluu intressien sovitteleminen ja päätöksenteko välillä äänestäenkin.

- Useimmiten pelkällä tiedon jakamisella ja omien kantojen avaamisella rikotaan jää. On turha demonisoida toisin asiat näkeviä. Uskon vakaasti hyvän tahdon olettamaan ja siihen, että kaikki laittavat itsensä likoon jäsenkuntamme edun nimissä.

- Hallitus on täynnä kykyä, kokemusta ja intoa. Sen tehtävä on strategisen päätöksenteon ohessa myös sparrailla liiton toimintaa. Sparrailu ei ole ilkeämielistä haastamista. Se tähtää tavoitteellisempaan toimintaan ja jäsenkunnan etuun. Jos turvallisuuden tunne on kunnossa, on sparrailu oiva keino niin toimi- kuin luottamushenkilöiden vertaisoppimiseen ja organisaation kehittymiseen.

Pasi Hario työskentelee opettajana sekä tutkimus- ja kehityspäällikkönä Laurea ammattikorkeakoulussa.

Koulutukseltaan hän on ammatillinen opettaja, tulevaisuuden tutkimuksen MSSc/VTM, palvelumuotoilun YAMK ja filosofian maisteri pääaineenaan yleinen historia.

Akavan Erityisalojen 1. varapuheenjohtajana Pasi Hario on toiminut vuodesta 2017. Hario toimi Akavan Erityisalojen suurimman jäsenyhdistyksen, Specia - Asiantuntijat ja esihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2017-2022. Hän toimii myös hallitusasiantuntijana yritysmaailmassa.

Projektipäällikön ja opettajan tehtävien ohella Hario mainitsee merkittävimmiksi työkokemuksikseen tulevaisuudentutkimuksen tutkimustehtävät sekä toimimisen kriisinhallinnan asiantuntijana useissa operaatioissa Yhdistyneiden kansakuntien ja Puolustusvoimien palveluksessa ja asiantuntijana Suomen Eduskunnassa.

Akavan Erityisalojen syysliittokokous kokoontui Helsingissä 19.11. Uusi puheenjohtajakausi on kaksivuotinen ja alkaa 1.1.2023.

Lisätietoja: puheenjohtaja (1.1.2023 alkaen) Pasi Hario, puh. 040 630 9106, pasi.hario@laurea.fi