Pasi Hiedanpää Cocommsin sijoittajaviestintäpalveluiden johtajaksi

Pasi Hiedanpää (VTM) on aloittanut viestintätoimisto Cocomms Oy:n sijoittajaviestintäpalveluiden johtajana. Hänen tehtäviinsä kuuluu pörssiyhtiöiden viestinnän kehittäminen ja asiakkuuksien johtaminen.

Pasilla on vahva kokemus sijoittajaviestinnästä, osakeanneista, yritysjärjestelyistä ja pörssiyhtiöiden viestinnän kehittämisestä. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa Cocommsin osaamista etenkin yritysjärjestelyissä ja -kaupoissa sekä sijoittajaviestinnässä. Hän on aiemmin toiminut Ahlstrom-Munksjön ulkoisen viestinnän päällikkönä neljän vuoden ajan.

”Cocommsilla on paljon yrityskauppoihin ja pörssilistautumisiin liittyviä toimeksiantoja, ja tavoitteena on kasvattaa niiden osuutta yhtiön liikevaihdosta tulevaisuudessa. Aiomme tavoitella tulevaisuudessa lisää myös muita sijoittajaviestinnän toimeksiantoja, kuten vuosikertomuksia”, Pasi Hiedanpää sanoo.

Viime vuosina markkinoilla on nähty paljon yritysjärjestelyjä. Cocomms on ollut näistä monessa mukana, ja tavoitteena on auttaa asiakkaita tulevaisuudessakin selviytymään yrityskauppojen ja -järjestelyjen sekä pörssilistautumisten sijoittajaviestinnän haasteista parhaalla mahdollisella tavalla.

”Saamme paljon yritysjärjestelyihin koskevia toimeksiantoja kansainvälisiltä kumppaneiltamme, mutta olemme melko tuntematon toimija Suomessa. Pasi tuo meille hyvää vahvistusta; paikallisia kontakteja, näkemystä, kokemusta ja osaamista. Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen paketin asiakkaalle alusta loppuun – yritysjärjestelyn suunnittelusta integraatioviestintään asti”, Kaija Pohjala sanoo.