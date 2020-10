Pasilan, Käpylän, Kumpulan, Koskelan, Toukolan ja Arabianrannan suunnitelmat ja ajankohtaiset hankkeet esillä Uutta Keski-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 28. lokakuuta  

Pasilassa ja Käpylässä, Kumpulassa, Koskelassa, Toukolassa ja Arabianrannassa on käynnissä lukuisia ajankohtaisia kaava- ja liikennehankkeita ja puistosuunnitelmia. Alueen asioista saat kerralla tietoa Uutta Keski-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 28.10. Pasilan esitykset on koottu omaksi osuudekseen kello 17–18 välillä ja muiden alueiden kello 18–19.30.

Keski-Pasilan tornialue suunnittelupöydällä

Keski-Pasilan tornialueen länsiosaan laaditaan parhaillaan asemakaavaehdotusta arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Arkkitehdit jatkavat myös tornialueen itä- ja keskiosan suunnittelua, jota edistetään yhdessä Savonkadun varren suunnittelun kanssa.

Illan aikana kuulemme myös, millaisia asemakaavamuutoksia on valmisteilla Itä-Pasilaan sekä Ylen alueen muutoksista Ilmalassa. Asukkailta kysyttiin ideoita Veturitallinpihan asemakaavoituksen aloitusta varten muutama kuukausi sitten. Nyt kuulemme yhteenvedon mielipiteistä, ideoista ja työpajan tuloksista.

Pasilan asukasmäärä kasvaa ja alueelle on tulossa uusia puistoja. Illassa kuulemme Keski-Pasilan puistoista sekä Vallilanpuiston suunnitelmista.

Arabianrantaan uusi maamerkki

Käpylässä, Kumpulassa, Koskelassa, Toukolassa ja Arabianrannassa on käynnissä isoja ja pieniä hankkeita rinnakkain. Arabian kauppakeskuksen yhteyteen on tulossa lisärakentamisesta. Kotisaarenkadun varrella sijaitseva toimitilasiipi puretaan ja tilalle rakennetaan uusi 17 kerrosta korkea kerrostalo, johon tulee myös liiketiloja katutasolle. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 26.10.–13.11.

Kumpulanmäen alueesta järjestettiin vuonna 2019 arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajatyön pohjalta on kehitetty alueen suunnitelmia. Tilaisuudessa kuulet myös katsauksen Kätilöopiston sairaalan, Pohjolankatu 45 ja 47, Onnentie 18:n ja Koskelan varikon kaavoitukseen sekä Tuusulanbulevardin suunnitteluun.

Kuninkaankartanonsaarta ja Vanhankaupunginkosken itähaaraa kunnostetaan

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan Kuninkaankartanonsaaren puistosuunnitelmaa ja Vanhankaupunginkosken Itähaaran kunnostussuunnitelmaa. Kuninkaankartanonsaari sijaitsee Vanhankaupunginkosken keskellä. Saarella toimii Tekniikan museo. Kaupungin tavoitteena on parantaa saaren reitistöä, istutuksia, kalusteita ja rakenteita, jotta alueella on mukavampi liikkua ja viettää aikaa.

Vanhankaupunginkosken itähaaraa kunnostamalla halutaan helpottaa kalojen nousua ylös Vantaanjokeen. Vanhankaupunginkosken länsihaara ei ole suunnittelussa mukana. Suunnitelmat valmistuvat alkuvuonna 2021 ja kunnostustyö alkavat vuonna 2022.

Nopeasti kasvavat kaupunginosat houkuttelevat myös lapsiperheitä, ja kuulemme katsaukset myös keskisen Helsingin koulujen ja päiväkotien tilanteeseen.

Verkkotapahtumaan voi osallistua kotisohvalta tai lenkkipolulta

Osallistuminen on kaupunkilaisille helppoa – mukaan pääsee omalla tietokoneella tai kännykällä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Keski-Helsingin suunnittelijat Helsingin kaupungilta pitävät tiiviitä esityksiä ajankohtaisista hankkeista. Kaupunkilaiset voivat kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta. Kysymyksiin on vastaamassa iso joukko kaupunkiympäristön asiantuntijoita.

Koska verkkotilaisuus on monille uusi asia, osallistujille on koottu ohjeet sivulle hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuteen kannattaa kirjautua jo varttia ennen sen alkamista eli klo 16.45. Välineeksi suosittelemme tietokonetta tai vähintään tablettia, jotta esitykset karttakuvineen näkyvät hyvin. Tilaisuudessa kokeillaan myös yhteisen sanapilven tekemistä ja sitä helpottaa, jos käytettävissä on myös älypuhelin.



Kysymyksiä ja aihetoiveita iltaan voi esittää etukäteen Kerro kantasi -palvelussa. Kysely on avoinna 26.10. saakka.

Julkaisemme illan tallenteen verkkoon, ja se on katsottavissa 11.11. saakka. Lisäksi kokoamme verkkoon vastaukset kaikkiin illan aikana esitettyihin kysymyksiin, vaikka niihin kaikkiin ei ehdittäisi tilaisuuden aikana vastaamaan.