Pasilassa avataan nollapäästöinen Alepa, joka lämmittää yläkerran asuntoja

Pohjois-Pasilassa uudella Postipuiston alueella avataan Alepa, jonka toiminnasta syntyneestä ylimääräisestä lämpöenergiasta hyötyy sekä kauppa että sitä ympäröivä asuintalo. Ylijäämälämmön kierrätys on paitsi ympäristöteko, se myös pienentää asukkaiden ja Alepan kiinteistönhoitokustannuksia.

Uusi Postipuiston Alepa sijaitsee vastavalmistuneen, yli sata huoneistoa kattavan, asuintalon kivijalassa. Myymälän pyörittämisestä syntyvä hukkalämpö ohjataan ulkoilman sijasta kiinteistön lämmitykseen ja kesäisin maalämpökaivoihin, jotka toimivat koko kiinteistön energiapankkina.

- Postipuiston kiinteistö on erinomainen kiertotalousratkaisu, joka lämmittää, viilentää ja tuottaa lämpöä kiinteistön tarpeisiin hiilineutraalisti. Se tukee myös koko S-ryhmän tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuonna 2025, kertoo vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki HOK-Elannosta.

Energiaratkaisu on Alepan, energiayhtiö Helenin ja kiinteistön rakennuttaneen Ilmarisen yhteishanke, jossa uusi kiinteistö lämpenee ja viilenee hiilineutraalisti. Kiinteistössä hyödynnetään maalämpöä, jäteveden hukkalämpöä sekä rakennuksen kivijalassa sijaitsevan Alepan kylmälaitteista syntyvää lauhdelämpöä.

- Kaksisuuntaisen energiantuotannon ja -käytön kehittäminen on osa suurempaa kehityskulkua energiatehokkaassa rakennuttamisessa. Rakennusten energiantuotanto tulee jatkossa monesta eri paikasta, mikä tarkoittaa entistä laajempaa uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä ja aiemman hukkaenergian hyödyntämistä. Kiinteistön käyttäjälle energiatehokkuus näkyy myös taloudellisena hyötynä, sanoo Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen.

- Alepa saa vastineeksi lämmöstä pienemmät kiinteistökustannukset ja kylmälaitteille hyvät lauhtumisolosuhteet, mikä vaikuttaa suoraan myymälän energiankäyttöön ja järjestelmien kuormitukseen. Hyöty korostuu etenkin kesällä hellejaksojen aikana, jolloin kylmälaitteet ovat kovilla, Kattilamäki kertoo.

Kivijalkamyymälöiden lämmöntalteenotto vielä vaatimatonta – ratkaisuja myös vanhoihin kiinteistöihin

Myymälöiden energiatehokkuutta on kuluneen reilun kymmenen vuoden ajan tehostettu mm. kylmälaitteistojen ja kiinteistöjärjestelmien kehittämisellä, lisäämällä ovia kylmäkalusteisiin ja valaistusratkaisuilla. Kerrostalokiinteistöjen kivijalassa sijaitsevien Alepoiden lämmöntalteenotto on tähän mennessä ollut vielä vaatimatonta. HOK-Elannossa on kuitenkin haettu ratkaisuja näissä myymälöissä syntyvän ylimääräisen hukkalämmön hyödyntämiseksi jo pitkään.

Alepa Munkkiniemen Puistotiellä on kokemusta siitä, kuinka taloyhtiö hyödyntää kivijalassa toimivan myymälän hukkalämmön. Taloyhtiö vaihtoi energiaremontissa kaukolämmön maalämpöön, mutta se ei olisi pelkästään riittänyt kiinteistön lämmittämiseen.

Nyt kivijalassa sijaitsevan Alepa-myymälän lauhdelämpö ohjataan kiinteistön lämmitysjärjestelmään. Ratkaisu pienentää taloyhtiön lämmityskustannuksia, tehostaa myymälän kylmäjärjestelmän toimintaa ja vähentää myymälän sähkönkulutusta.

HOK-Elannon tekemät kylmälaitosuudistukset, päästöttömän sähkön käyttö ja energiatehokkaat toimenpiteet tukevat S-ryhmän asettamia kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, kaupparyhmän tavoitteena on olla vuonna 2025 hiilinegatiivinen.

Vantaalla HOK-Elanto rakentaa paraikaa uutta nollapäästöistä Alepa Backasta. Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen täysin päästötön myymälärakennus, jonka lämmityksessä käytetään maalämpöakkuihin varastoitavaa myymälän tuottamaa lauhdelämpöä. Nollapäästöisen myymälän mahdollistavat lauhdelämmön lisäksi uusiutuvan sähkön käyttö, hiilidioksidia kylmäaineenaan käyttävä kylmälaitos.

Alepa Postipuisto