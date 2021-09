Passiivinen palosuojaus on tulevaisuuden turvallisuutta

Varovaista optimismia Raahen seudulla 1.9.2021 11:10:21 EEST | Uutinen

Pohjois-Pohjanmaa koki, muun maailman mukana, keväällä 2020 puhjenneen koronakriisin vaikutukset. Suuremmilta konkursseilta onneksi säästyttiin, ja alkushokin jälkeen toipuminen on sujunut hyvin. Myös FSP Finnish Steel Paintingin tilauskanta on vaihdellut pandemian aikana. Nyt tilanne näyttää taas valoisalta. Elinkeinoelämän keskusliiton viimeisin luottamusindikaattori paljastaa, että teollisuusyritysten luottamus on nousussa. Luottamuksen lisäksi tilauskannat ovat nousseet. Tämä on huomattu myös FSP:n Raahen yksikössä. FSP tarjoaa edelleen kapasiteettiaan kaikille alueen toimijoille.