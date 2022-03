Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto Rio Gandaralle

Palkintoperustelut ovat seuraavat:

”Vuodesta 2013 Helsingin Sanomissa työskennelleen Rio Gandaran monipuolisuus on suorastaan hämmentävää. Hänen valokuviensa ilmaisu on vahvaa. Samalla kuvat ovat selkeitä ja konstailemattomia. Gandara ei kikkaile, mutta kaikesta välittyy hänen oma otteensa. Gandara aistii myös arkisten asioiden kuvauksellisuuden. Hän luo kuviinsa tunnelman, oikeaan osuvalla hetkellä. Sommittelu on aina hallittua.

Rio Gandaran kuvat todistavat esimerkillisestä valon käsittelystä. Gandara taitaa niin luonnonvalon kuin studiovalojen käytön. Tyhjässä studiossakin hän pystyy synnyttämään laajan kirjon erilaisia tunnelmia. Hänen henkilökuvissaan on intensiteettiä. Tämä kertoo poikkeuksellisesta kyvystä lähestyä kuvattavia. Ihmisten persoona tulee kuviin, ja pysyy kuvissa.”

Patricia Seppälän säätiö on tänään julkistanut myös tämänvuotiset apurahansa yhteensä 30 hakijalle (patriciaseppalansaatio.fi/myonnetyt-apurahat/).

Patricia Seppälän säätiö edistää kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja muun dokumentoivan valokuvauksen kehitystä ja tukee kuvajournalismiopintoja sekä alan projekteja, esimerkiksi näyttelyitä ja kirjahankkeita.

Kuvajournalismin uranuurtaja Patricia Seppälä (1924-2001) oli monen vuosikymmenen ajan kuvatoimistoalan johtava tekijä Suomessa ja alan merkittävä vaikuttaja myös kansainvälisesti. Seppälä perusti nimeään kantavan säätiön vuonna 2000. Siitä lähtien Patricia Seppälän säätiö on tukenut kuvajournalismin tekijöitä runsaalla kahdella miljoonalla eurolla.