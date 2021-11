Paul McCartneyn näyttävä muistelmateos Elämä & sanat tarjoaa ainutlaatuisen näkymän ikonisen lauluntekijän elämään

Näyttävässä kaksiosaisessa teoksessa Paul McCartney kertoo elämästään ja taiteestaan laulujensa avulla. Vuosien varrella McCartney ei ole kirjoittanut päiväkirjoja, mutta hänellä on satoja lauluja, jotka omalla tavallaan ajavat saman asian. Niiden kautta välittyvät erilaiset elämäntilanteet, paikat ja tunnelmat, jotka ovat olleet tärkeitä hänelle ja hänen uralleen.

Kirjaan valittujen 154 laulun sanat kattavat McCartneyn koko elämän aina varhaisesta nuoruudesta Beatlesiin, Wingsiin ja soololevyihin asti. McCartney kertoo tilanteista, joissa laulut on kirjoitettu, inspiraation lähteinä toimineista ihmisistä ja paikoista sekä siitä, mitä hän ajattelee niistä nyt.

Elämä & sanat sisältää 600 kuvaa McCartneyn yksityisarkistosta, mukaan lukien käsinkirjoitettuja sanoituksia, kirjeitä, muistoesineitä ja ennen julkaisemattomia valokuvia. Niiden ansiosta tämä teos on myös ainutlaatuinen visuaalinen dokumentti yhdestä kaikkien aikojen suurimmasta lauluntekijästä. Lähes 900-sivuinen teoskokonaisuus sisältää kaksi kovakantista, nelivärikuvitettua kirjaa säilytyskotelossa.

Alkuteos The Lyrics: 1956 to the Present ilmestyi 8. marraskuuta, mutta on jo nyt noussut mm. New York Timesin bestseller-listan ykköseksi ja saanut ylistäviä arvioita mediassa. Kirjassa mukana olevista lauluista on julkaistu oma soittolista Spotify-palvelussa.

Paul McCartney: Elämä & sanat

Alkuteos The Lyrics: 1956 to the Present

Toimitus ja johdanto Paul Muldoon

Suomentaneet Pasi Rakas Jääskeläinen ja Timo Korppi

874 sivua

