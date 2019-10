Paul Oxley’s Unit viimeistä kertaa Vaasaan

Sunnuntaina 13. lokakuuta on viimeinen tilaisuus nähdä Paul Oxley’s Unit Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä. Yhtye jättää tänä syksynä 40-vuotisjuhlakiertueensa myötä lopulliset jäähyväiset konserttilavoille.

Vuonna 1979 perustettu Paul Oxley’s Unit saapuu konsertoimaan Vaasan kaupunginteatterille osana yhtyeen Thank You and Goodnight tour –jäähyväiskiertuetta. Yhtye haluaa kiertueen myötä juhlistaa 40-vuotista taivaltaan sekä kiittää yleisöään menneistä vuosikymmenistä.

Konsertissa kuullaan yhtyeen tunnetuimpia hittejä, kuten Spanish Bars, Terry’s inside ja Living in the Western World, sekä uudempaa tuotantoa vuonna 2018 ilmestyneeltä All the Gods were happy –albumilta. Paul Oxley’s Unit oli erittäin suosittu Suomessa erityisesti 80-luvun alkupuolella. Yhtye on keikkaillut ahkerasti aina perustamisvuodestaan lähtien, ja ylittänyt levymyynnillään kulta- ja platinarajat.

Melodista pop-rokkia soittava yhtye on tunnettu mukaansatempaavasta lavaesiintymisestään. Jäähyväiskonsertin kokoonpano koostuu kolmesta alkuperäisjäsenestä, joihin lukeutuvat solisti ja akustista kitaraa soittava Paul Oxley, basisti Kjell Ekholm ja kitaristi Uffe Enberg. Lisäksi mukana nähdään 23 vuotta yhtyeessä rumpuja soittanut Nicke Björkqvist sekä amerikkalainen kosketinsoittaja Rob Dominis. Yhtyettä säestää Lotta Ahlbeckin johtama jousikvartetti.

Paul Oxley’s Unit esiintyy Vaasan kaupunginteatterissa 13. lokakuuta klo 19.00.