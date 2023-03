Pauli Juusela on valittu Kirkko ja kaupungin päätoimittajaksi

Pauli Juusela on pitkän linjan journalisti, joka nousee päätoimittajaksi Kirkko ja kaupungin uutispäällikön ja vt. päätoimittajan tehtävästä. Tätä ennen Juusela on toiminut mm. Vantaan Laurin ja Kirkko koti -lehden päätoimittajana ja aloittanut toimittajan uransa Savon sanomissa.



Juusela kertoo aloittavansa tehtävässä hyvillä mielin.



- Kirkko ja kaupunki on lukijoilleen tärkeä media. Se toimii printin lisäksi vahvasti verkossa ja on siellä kävijämäärien perusteella valtakunnallinen kirkollinen media.



- Olennaista journalismissa on totuuden etsintä. Kirkko ja kaupunki puolustaa kaikkien yhtäläistä ihmisarvoa, sillä se on kirkon tehtävä ja journalismissakin tärkeää. Meille on määritelty linja ja tehtävät ja sen mukaan me toimimme.



Juusela haluaa toimituksensa kanssa tuottaa raikasta, kiinnostavaa ja luotettavaa monikanavaista mediaa, joka on oman aihealueensa asiantuntija. Tarpeen tullen näkökulma on myös globaali.



- Ajattelen, että Kirkko ja kaupunki toimii myös kulttuuritulkkina kirkon sanoman ja ihmisten kysymysten välissä.



Pauli Juusela seuraa tehtävässä Jaakko Heinimäkeä, joka siirtyi vuoden alussa Brysselin merimieskirkon palvelukseen.



Kirkko ja kaupunki on pääkaupunkiseudun evankelisluterilaisten seurakuntien yhteinen media, joka on nykyisessä muodossaan toiminut vuodesta 2017. Kirkko ja kaupunki on Julkisen sanan neuvoston jäsen ja noudattaa sen periaatteita.



Painetun lehden levikki on 340 000 kappaletta. Lehti jaetaan n. 20 kertaa vuodessa seurakuntien suomenkielisten jäsenten koteihin Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Kauniaisissa. Mediaperheeseen kuuluu myös Jouluradio, joka toimii valtakunnallisesti.



Lisätietoja



Pauli Juusela, 050 590 3493, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi

Kirkko ja kaupungin päätoimittaja 1.4.2023 alkaen



Eija-Riitta Korhola, 040 536 0326, rkorhola@gmail.com

Kirkko ja kaupungin johtokunnan puheenjohtaja