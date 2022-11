Pauli Keränen PI-johtamiskoulun toimitusjohtajaksi

OTM, KTM Pauli Keränen (45) on valittu PI-johtamiskoulun uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy sinne lakiasiainjohtajan tehtävistä pientaloja rakennuttavasta Sajucon-konsernista. Keräsellä on myös useita hallituspaikkoja muissa rakennusalan yrityksissä. PI-johtamiskoulun kursseilla Keränen on ollut suosittu kouluttaja, aiheenaan mm. laskentatoimi ja yrityskaupat.

- Pauli tuo PI-johtamiskoululle mielenkiintoisen yhdistelmän liike-elämän, hallinnon, juridiikan ja osuustoiminnan tuntemusta. PI-johtamiskoulu on asiakkailleen ja omistajilleen erittäin tärkeä strateginen yhteistyökumppani. Pauli jatkaa nykyisen, eläkkeelle jäävän toimitusjohtajamme Jukka Suvitien erinomaista ja arvostettua työtä asiakkaidemme parissa, kertoo Pellervo-Instituutti Oy:n hallituksen puheenjohtaja, MTK:n talousjohtaja Heikki Laurinen. Osuustoiminta tuli Keräselle tutuksi, kun hän toimi muutaman vuoden ajan sijoitusosuuskunta Arvon sijoituspäällikkönä. Kyseessä on yritys, jonka tavoitteena on vastuullisen sijoitustoiminnan avulla tuottaa pitkäjänteisesti arvoa jäsentensäsijoituksille. Jäsenpohjaisten organisaatioiden johtamisen ja hallinnon valmentaminen ja kehittäminen onPI-johtamiskoulun toiminnan ytimessä. - Odotan innolla tutustumista asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, työyhteisöön ja koko toimintakenttään. Tavoitteeni on, että voimme tarjota asiakastarpeiden mukaisia koulutus- ja osaamispalveluja monikanavaisesti. Näin ne olisivat entistäkin innostavammin, helpommin sekä ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla, sanoo Pauli Keränen. PI-johtamiskoulu on osuustoiminnan ja jäsenpohjaisten organisaatioiden osaaja PI-johtamiskoulu on ainoa koulutusorganisaatio Suomessa, joka tarjoaa liiketoimintalähtöistä johtamis- ja strategiakoulutusta jäsenpohjaisten organisaatioiden näkökulmasta. Se on perustettu 1991. PI-johtamiskoulu auttaa asiakkaitaan kohti hyviä päätöksiä parantamalla hallinnon ja johdon valmiuksia. Asiakkaita ovat etenkin osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, metsänhoitoyhdistykset ja järjestöt, mutta myös suomalaiset osake- ja pörssiyhtiöt. Koulutusyrityksen omistavat Osuustoimintakeskus Pellervo ja MTK. Sillä on vahva valmentajien verkosto. PI-johtamiskoulu järjestää sekä yksittäisille organisaatioille räätälöityjä koulutuksia että kaikille avoimia kursseja, joista tunnetuinon noin vuoden mittainen HLJ eli Hyväksytty luottamusjohtaja -kokonaisuus. -PI-johtamiskoulun tavoitteena on kehittyä alallaan halutuimmaksi kumppaniksi omistajuuden ja omistajaohjauksen kehittäjänä ja sparraajana. Yhtenä mahdollisena painopisteenä näen yhteistyön laajentumisen osuuskauppojen ja osuuspankkien suuntaan, sanoo yrityksen hallituksen varapuheenjohtaja Kari Huhtala. Pauli Keränen aloittaa PI-johtamiskoulussa joulukuun 5. päivänä. Nykyinen toimitusjohtaja, varatuomari Jukka Suvitie siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. Lisätiedot:

Heikki Laurinen, PI-johtamiskoulun hallituksen puheenjohtaja, p. 040 520 0260

Pauli Keränen, PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja 5.12. alkaen. p. 045 642 1223 www.johtamiskoulu.fi

