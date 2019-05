Pauli Kopun tutkimusmatka tarinoiden tulevaisuuteen julkaistaan 6. kesäkuuta

Miten tarinankerronta ja tiedonvälitys muuttuvat? Miten perinteinen yksikanavainen media sopeutuu mullistukseen? Entä miten käy tieteelle, journalismille ja yhteiskunnalliselle yhteenkuuluvuudelle, kun uutislähteet sirpaloituvat? Pauli Kopun uutuuskirja Media television jälkeen selvittää kuinka emme ole alkuunkaan valmistautuneita ja tietoisia siitä mitä tulee tilalle kun massamediat ovat saaneet rinnalle sosiaalisen median.

Media television jälkeen – Tutkimusmatka tarinoiden tulevaisuuteen julkaistaan 6. kesäkuuta kello 17 Akateemisen Kirjakaupan Kohtaamispaikalla (Pohjoisesplanadi 39, Helsinki), jossa Pauli Kopun kanssa keskustelussa Markkinointi & Mainonta -lehden Jani Niipola. Sitä ennen kello 16:30 Kohtaamispaikalla haastatellaan tietokirjailija Risto Isomäkeä uutuusteoksestaan Miten Suomi pysäyttää ilmastomuutoksen. Tervetuloa!

“Mikään media ei ole enää vain yksi kanava vaan monikanavaisuus pirstaloi yllättävällä tavalla myös Suomen kansaa. Meidän etuna ovat vahvat monikanavaiset mediatalot joiden intresseissä on vahva suomalainen sisältö: ulkomaiset toimijat eivät ole kiinnostuneita suomalaisille tärkeistä arvoista, uutisista ja kulttuurista”, sanoo kirjan kirjoittaja, liikkuvan kuvan asiantuntija Pauli Kopu. “Monikanavainen kotimainen media on meille arvokas niin polittisesti, taloudellisesti kuin kulttuurisesti - tehtävämme on pitää oma media arvossaan.”

Media television jälkeen kertoo murroksen tarinan teknologian, liiketoiminnan ja luovuuden kautta. Nämä kolme synnyttivät digitalisaation, joka muutti musiikin, printin ja lopulta television. Yli 50 vuotta jatkunut massamedian kausi on ohi. Kirjaa varten on haastateltu lukuisia kansainvälisiä asiantuntijoita median, viihteen, markkinoinnin, teknologian, akatemian, rahoituksen ja kasvuyrittäjyyden kentältä.

Ohjaajana, käsikirjoittajana, tuottajana ja puolustusvoimien taistelukuvaajana toiminut Kopu palkittiin Cannesissa 2012 maailman lupaavimpana nuorena tuottajana, ja on työskennellyt Los Angelesissa sisällöntuottajana Roviolle, NASAlle, Microsoftille ja National Geographicille. Pauli Kopu on yksi YouTube-fanitapahtuma Tubeconin perustajista sekä avainhenkilöitä startup- ja teknologiatapahtuma Slushin alkuvaiheiden luovassa timissä. Kopu on liikkuvaan kuvaan erikoistuneen toimiston KLOKin perustaja.

