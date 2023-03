Paulig on sopinut Frezza-brändin ja -liiketoiminnan myymisestä Juustoportille

Paulig on perheomisteinen elintarvikeyritys, joka rakentaa uutta ja vastuullista ruokakulttuuria – sekä ihmisille että maapallolle. Pauligilta saa kaikkea maistuvaa: kahvia ja kylmiä juomia, Tex Mex- ja snacks -tuotteita, mausteita sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Yrityksen brändejä ovat Paulig, Santa Maria, Risenta ja Poco Loco. Vuonna 2021 Pauligin liikevaihto oli 966 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on 2 300 työntekijää 13 eri maassa. He kaikki panostavat lupaukseen ”For a life full of flavour”.

www.pauliggroup.com



Juustoportti on vastuullinen perheyritys, joka on onnistunut luomaan ja ylläpitämään kasvua ja kehittymistä vaikeinakin vuosina. Tästä esimerkkinä on mm. hiilineutraali Vapaan lehmän tuoteperhe, huomionosoitukset hyvänä työnantajana ja perinteisen toimialan rajojen rikkojana. Juustoportilla on meijeri- ja juustolatoiminnan lisäksi liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa, sekä ruokatehdas Kuopiossa. Juustoportin liikevaihto on 80 miljoonaa ja henkilökuntaa on 300.

www.juustoportti.fi