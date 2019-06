Paulo Linsin Ja sitten soi samba tuo Rio de Janeiron eloisat rytmit Suomen kesään

Menestysromaanillaan Jumalan kaupunki maailmanmaineeseen nousseen brasilialaiskirjailijan romaani kertoo ihmiskohtaloista ja sambasta 20-luvun Rio de Janeiron värikylläisillä kaduilla.

Aviador julkaisee toisen Brasilian nykykirjailijoista arvostetuimpiin kuuluvan Paulo Linsiltä suomennetun romaanin Ja sitten soi samba. Alkuperäiskielellä Desde que o Samba é Samba ilmestyi Brasiliassa vuonna 2012, ja värikäs romaani on ollut hurmannut lukemattomia lukijoita niin Latinalaisessa Amerikassa kuin kansainvälisestikin. Odotettu Tarja Härkösen suomennos Ja sitten soi samba ilmestyy kesäkuun 20.6.2019, ja e-kirjana se on saatavilla elokuussa 2019.

Sambarytmejä vuosikymmenten takaa

Ja sitten soi samba kertoo vallasta ja väkivallasta, prostituutiosta ja rahasta vapaasta rakkaudesta, ajasta jolloin maailman sittemmin valloittava samba eli nuoruuttaan.

Samba syntyi Rio de Janeiron kortteleissa yli sata vuotta sitten, kun ”koillismaasta” eli Bahiasta muutti joukolla afrikkalaistaustaista köyhälistöä Brasilian silloiseen pääkaupunkiin. Tämä on historiallinen tausta, kehystää Ja sitten soi samba -romaanin tanssinsykkeistä väriloistoa sykkivää kerrontaa ja mukaansa imevää juonta.

Rion kaduilla on parittajia ja prostituoituja, laulajia ja tanssijattaria – kirjan päähenkilöt ovat aktiivisia monenlaisissa elämänpiireissä. He rötöstelevät, rakastuvat, tanssivat ja elävät elämäänsä intohimoisen musiikin soidessa taustalla. Samaan aikaan vihattavien ja rakastettavien hahmojen eläväinen dialogi värittää Linsin toiminnantäyteistä tarinaa. Tarja Härkösen taidokas suomennos välittää portugalin rytmikkäät sävyt niitä yhtään himmentämättä.

Paulo Lins kirjoittaa lämpimästi faveloiden ihmiskohtaloista

Brasilialainen Paulo Lins (s. 1958) nousi kansainväliseen maineeseen vuonna 1997 ilmestyneellä romaanillaan Cidade de Deus, Jumalan kaupunki (Aviador, 2017). Kirjailija kasvoi samannimisessä favelassa, yhdessä Rio de Janeiron laajimmista.

Nykyään São Paulossa asuva Paulo Lins on julkaissut useita romaaneita, runoutta sekä elokuvakäsikirjoituksia. Lins kuvaa tuotannossaan sitä armotonta mekanismia, jolla köyhyydestä sikiää väkivaltaa ja kuolemaa. Kirjailija kuvaa luomiaan hahmoja silti lämpimästi ymmärtäen ja romantisoimatta.

Jumalan kaupunki on saavuttanut maailmanlaajuista mainetta myös juuri Sodankylän elokuvajuhlilla vierailleen Fernando Meirellesin ohjaamana elokuvana. Lukuisia palkintoja kerännyt elokuva City of God oli neljän Oscarin ehdokas, ja Time-lehti on valinnut sen yhdeksi sadasta kaikkien aikojen parhaasta elokuvasta.

